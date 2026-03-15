PP primera fuerza en Ávila, donde gana votos, seguida de PSOE, Vox y Por Ávila y se mantiene el reparto de escaños

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procura - Manuel Ángel Laya - Europa Press
VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular se mantiene como la fuerza más votada en la provincia de Ávila, donde ha ganado votos respecto a los comicios de 2022, con el Partido Socialista en segundo lugar, seguido de Vox y de Por Ávila.
PP y Vox han conseguido más votos y PSOE y Por Ávila han perdido sufragios.
Con el 95,7 por ciento del voto escrutado, la provincia de Ávila mantiene el esquema de reparto de sus siete procuradores para la XII Legislatura: tres para el PP; dos para el PSOE, uno para Vox y uno para Por Ávila.
Los resultados, con el 95,7% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
| ESC'26
| VOT'26
| %'26
| ESC'22
| VOT'22
| %'22
|PP
| 3
| 28.092
| 36,18
| 3
| 27.865
| 34,03
|PSOE
| 2
| 18.981
| 24,44
| 2
| 19.826
| 24,21
|VOX
| 1
| 15.075
| 19,41
| 1
| 14.275
| 17,43
|XAV
| 1
| 10.884
| 14,01
| 1
| 13.703
| 16,73
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
| VOTANTES
| ABSTENCION
| BLANCOS
| NULOS
|2026
| 78.709
| 35,22%
| 847
| 1.076
|2022
| 82.834
| 39,78%
| 627
| 955