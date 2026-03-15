PP primera fuerza en Ávila, donde gana votos, seguida de PSOE, Vox y Por Ávila y se mantiene el reparto de escaños

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procura - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular se mantiene como la fuerza más votada en la provincia de Ávila, donde ha ganado votos respecto a los comicios de 2022, con el Partido Socialista en segundo lugar, seguido de Vox y de Por Ávila.

PP y Vox han conseguido más votos y PSOE y Por Ávila han perdido sufragios.

Con el 95,7 por ciento del voto escrutado, la provincia de Ávila mantiene el esquema de reparto de sus siete procuradores para la XII Legislatura: tres para el PP; dos para el PSOE, uno para Vox y uno para Por Ávila.

Los resultados, con el 95,7% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 3 28.092 36,18 3 27.865 34,03 PSOE 2 18.981 24,44 2 19.826 24,21 VOX 1 15.075 19,41 1 14.275 17,43 XAV 1 10.884 14,01 1 13.703 16,73



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: