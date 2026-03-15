PP, primera fuerza más votada en Burgos, consigue cinco escaños, que quita al PSOE, con cuatro y Vox mantiene dos

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procura - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en la provincia de Burgos donde, con el 97,84 por ciento escrutado, ha llegado a 61.194 votos con los que consigue cinco procuradores, uno más que hace cuatro años, en detrimento del PSOE que aunque ha ganado votos respecto a 2022, ha dejado de ser la fuerza más votada en esta circunscripción.

Por su parte, Vox se mantiene como la tercera fuerza más votada en la provincia de Burgos, con dos procuradores, como hace cuatro años, y también ha ganado votos respecto a 2022.

Respecto a las elecciones de febrero de 2022, el PP ganaría un procurador, PSOE pierde uno y Vox se mantiene con dos.

Los resultados, con el 97,84% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 5 61.194 35,13 4 53.595 30,91 PSOE 4 59.719 34,28 5 56.466 32,57 VOX 2 32.071 18,41 2 28.726 16,57



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: