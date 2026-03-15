PP y PSOE reeditan su resultado en Zamora con tres escaños cada uno y un representante para Vox, igual que en 2022

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procur - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Zamora reedita los resultados de 2022, así PP y PSOE vuelven a empatar en número de escaños, con tres cada formación, mientras que Vox se mantiene con un único representante, según los datos de las elecciones celebradas este domingo con el 97,09 por ciento escrutado.

El PP se sitúa como la fuerza más votada con el 38,11 por ciento de los sufragios y 32.059 votos frente al 33,58 por ciento logrado en 2022 --29.228 apoyos--.

Por su parte, el PSOE se mantiene como segunda fuerza, aunque logra un menor porcentaje de votos que en 2022 con un 30,6 por ciento frente al 32,65 por ciento de 2022. En términos absolutos los socialistas suman 25.739 sufragios frente a los 28.413 de 2022.

Vox ha conseguido el 19,81 por ciento de los votos, casi un punto más que en 2022 cuando obtuvo el 18,91 por ciento de los apoyos. Los de Abascal han sumado 16.617.

UPL ha sido en Zamora la cuarta fuerza más votada pese a no lograr representación parlamentaria por esta provincia. Así, la formación leonesista ha logrado 2.401 votos, lo que supone un 2,85 por ciento del total de votos, lo que supone un incremento de 19 décimas con repecto a 2022.

Los resultados, con el 97,09% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 3 32.059 38,11 3 29.228 33,58 PSOE 3 25.739 30,6 3 28.413 32,65 VOX 1 16.671 19,81 1 16.463 18,91



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: