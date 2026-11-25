Diputados provinciales de Valladolid, de los grupos de PP, PSOE y Toma la Palabra, en el acto con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha conmemorado este miércoles el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un acto institucional en el que el presidente, Conrado Íscar, y los grupos provinciales de PP, PSOE y Toma la Palabra han leído el manifiesto de condena de la violencia de género.

El acto, celebrado en la Sala de Recepciones del Palacio de Pimentel, no ha contado con la participación de los dos diputados provinciales de Vox.

Durante el acto, el presidente ha recordado a las mujeres que sufren esta realidad, a quienes han perdido la vida y a sus familias, y ha señalado que esta jornada sirve para renovar la responsabilidad de toda la sociedad frente a una vulneración de los derechos fundamentales ante la que "no caben la indiferencia ni la resignación".

Asimismo, ha destacado el compromiso de la Diputación de Valladolid, como institución que representa a los municipios de la provincia, de contribuir a construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

En este sentido, ha subrayado la importancia de seguir trabajando desde la unidad y la responsabilidad institucional para prevenir esta realidad, acompañar a las víctimas y garantizar que ninguna mujer se sienta sola.

El acto ha continuado con la lectura de un manifiesto de condena de la violencia contra las mujeres, a cargo de los representantes de los grupos provinciales Popular, Socialista y Valladolid Toma la Palabra. En el caso de la Institución provincial el PP gobierna en solitario, mientras que en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana, donde forma gobierno con Vox no se prevé que se lea declaración institucional conjunta con motivo del 25 de noviembre.

En el manifiesto de la Diputación se ha denunciado "públicamente" todas las formas de violencia contra la mujer, "para que el silencio y la complicidad no tengan cabida en nuestra sociedad" y se ha subrayado que "es hora de que la vergüenza recaiga donde debe estar: en quienes ejercen la violencia, no en quienes la sufren".

La Institución se ha comprometido "firmemente" a "seguir mejorando la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género, para asegurar que las víctimas reciban el apoyo integral que necesitan para superar la violencia sufrida".

Con esta iniciativa, la institución provincial ha querido trasladar un mensaje de apoyo a todas las mujeres que sufren violencia y de reconocimiento a quienes trabajan cada día para erradicarla.