PP y PSOE vuelven a empatar en Palencia con tres escaños cada una y Vox se mantiene con uno

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Palencia reedita los resultados de 2022, así PP y PSOE vuelven a empatar en número de escaños, con tres cada formación, mientras que Vox se mantiene con un único representante, según los datos de las elecciones celebradas este domingo con el 97,29 por ciento escrutado.

Así, las tres formaciones que han conseguido representación en las Cortes han crecido en porcentaje de votos. El PP se sitúa como la fuerza más votada con el 35,7 por ciento de los sufragios y 29.712 votos frente al 32,94 por ciento logrado en 2022 --27.887 apoyos--.

Por su parte, el PSOE se mantiene como segunda fuerza y logra un mayor procentaje de votos hasta alcanzar el 34,12 por ciento de los sufragios, pese a que en términos absolutos pierde al contabilizarse 28.398 en 2026 frente a 28.709 en 2022.

Vox ha conseguido el 20,46 por ciento de los votos, dos puntos más que en 2022 cuando obtuvo el 18,02 por ciento de los apoyos. Los de Abascal han sumado 17.028.

Como fuerzas con más votos pero sin lograr representación se sitúan En Común, Vamos Palencia y Se Acabó la Fiesta, lo que lleva a situar después a Podemos y España Vaciada, cuarta y quinta fuerzas más votadas en 2022.

Los resultados, con el 97,29% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 3 29.712 35,7 3 27.887 32,94 PSOE 3 28.398 34,12 3 28.709 33,91 VOX 1 17.028 20,46 1 15.260 18,02



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: