El PP reclama que se haga público el convenio de Zapatero con la UE que podría prorrogar peajes de la AP-6, AP-51 y AP-6

El el diputado del Partido Popular, Héctor Palencia, en un encuentro mantenido este jueves con la Cámara de Comercio de Ávila. - PP

ÁVILA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado abulense del PP, Héctor Palencia, ha reclamado que se dé a conocer públicamente el convenio firmado por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con la Unión Europea, para aclarar cuáles son los "condicionantes y si existe posibilidad de revertir la prórroga de peajes" en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61.

Así lo ha puesto de manifiesto el diputado del Partido Popular, Héctor Palencia, en un encuentro con la Cámara de Comercio de Ávila, donde ha advertido de que dicho acuerdo podría suponer la prolongación del peaje hasta 2036.

"Queremos saber cuáles son las condiciones de ese convenio, por qué se firmó y si hay posibilidad de revertirlo", ha señalado Palencia, quien ha recordado que "la autopista ya está suficientemente amortizada".

El representante 'popular' ha insistido en que la sociedad abulense "tiene derecho a conocer la información" y ha pedido al Gobierno central "que deje de ocultar papeles que están en los cajones y que ponen en riesgo la liberalización de la AP-6 en 2029".

El presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Pascual, ha acompañado a los parlamentarios populares en una jornada en la que se han reunido para tratar temas que han estado centrados principalmente en las infraestructuras.

Pascual ha recordado que Ávila "sigue estando en la misma situación de aislamiento" de siempre y que esa falta de conexiones "cuesta mucho a las empresas" que tienen que "pasar ese muro" que encuentran.

Además, ha subrayado la necesidad de situar a la provincia en el mapa del Corredor Atlántico, que "en el último documento del Ministerio aparece de manera residual, con un presupuesto insuficiente".

OTROS PROYECTOS

En este sentido, Palencia ha denunciado públicamente la falta de un plan director del Corredor Atlántico en Castilla y León y el deterioro de la línea Madrid-Ávila-Valladolid, que "hoy acumula 16 limitaciones temporales de velocidad".

Además, ha reprochado al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, haber "enterrado" proyectos clave como la A-40 y ha asegurado que el Ejecutivo "está impidiendo que Ávila pueda cumplir los compromisos europeos en materia ferroviaria para 2030".

Los populares han asegurado que continuarán reclamando información y han adelantado nuevas iniciativas parlamentarias para forzar al Gobierno a dar explicaciones. "Este Gobierno no da información, oculta datos e impide a los parlamentarios ejercer su derecho constitucional", ha denunciado Palencia, que ha concluido pidiendo al ministro que "deje Twitter y se ponga a trabajar para defender a Castilla y León".