PP renueva a los candidatos a las alcaldías de Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora

El secretario general del PP, Miguel Tellado. Archivo - Gustavo Valiente - Europa Press

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha renovado a cinco de los nueve candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia de Castilla y León con caras nuevas en Ávila, León, Palencia Soria y Zamora, mientras que repetirán quienes actualmente son los alcaldes de Burgos, Cristina Ayala; Salamanca, Carlos García Carbayo; Segovia, José Mazarías, y Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confirmado este viernes, en rueda de prensa, la renovación los candidatos a las alcaldías de once capitales de provincia, entre las que se encuentran, junto a Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora, las ciudades de Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz Tenerife, Girona, Vitoria y Ourense, aparte de Murcia (por fallecimiento).

En el caso de Castilla y León, en Ávila, la diputada nacional Patricia Rodríguez toma el testigo de la actual portavoz en el Senado, Alicia García, quien fue la candidata a la Alcaldía de la capital abulense en 2023 mientras que en León, David Fernández será el candidato en sustitución de Margarita Torre.

Asimismo, el concejal desde 2019 Víctor Torres será el candidato a la Alcaldía de Palencia por el PP, en la cita electoral de mayo de 2027, una apuesta de los 'populares' por un perfil "joven, preparado y con una trayectoria en gestión municipal y con gran vocación de servicio".

En Soria, se ha designación al senador José Manuel Hernando García como candidato a la Alcaldía de Soria en sustitución de Belén Izquierdo, quien fue candidata en 2023, mientras que la diputada nacional Elvira Velasco será la cabeza de lista a la Alcaldía de Zamora en sustitución de Jesús María Prada.

En el resto de las capitales de provincia de Castilla y León el PP mantiene a quienes ostentan actualmente las alcaldías de las capitales de provincia y así volverán a optar a la reelección los alcaldes de Burgos, Cristina Ayala; Salamanca, Carlos García Carbayo; Segovia, José Mazarías, y Valladolid, Jesús Julio Carnero.