El PP de Segovia reclama al Gobierno una subestación eléctrica de Cantalejo, "clave" para el desarrollo de la provincia

SEGOVIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes ha presentado una Proposición No de Ley para reclamar al Gobierno de España que impulse, a través de Red Eléctrica de España (Redeia), la construcción de una nueva subestación de transformación eléctrica en Cantalejo, que considera "clave" para que la provincia disponga "de energía suficiente que facilite su desarrollo industrial".

La estación de Cantalejo, conocida como SET Cantalejo 400/132 kV, debería incluirse, según señalan los 'populares' en la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030, según ha expuesto el viceportavoz del grupo y procurador por Segovia, José Luis Sanz Merino, encargado de explicar la medida.

Sanz Merino ha recordado que Castilla y León es líder en producción de energía eléctrica, especialmente renovable, y exporta buena parte de lo que genera", aunque ha defendido que esa energía "debe revertir en quien la produce, con más inversión y más empleo en Segovia".

El procurador ha explicado que, en la actualidad, prácticamente toda la provincia se alimenta desde un único entronque con la red de transporte de alta capacidad de 400 kV, la subestación de Lastras del Pozo. Ha advertido de que "depender de un solo punto constituye un riesgo que Segovia no puede permitirse", ya que un problema en esa subestación podría dejar "a toda la provincia sin suministro", como ya ocurrió en abril de 2025, además de "imposibilitar el crecimiento industrial" por falta de capacidad de distribución.

Frente a esta situación, Sanz Merino ha subrayado que "la solución está al alcance de la mano y depende exclusivamente de la voluntad del Estado". El procurador ha insistido en que "no se trata de una petición extraordinaria", sino de que el Estado ejecute una infraestructura "que la provincia lleva décadas esperando".