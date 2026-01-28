El PP de Valladolid activa su Comité de Campaña para el 15M con Conrado Íscar al frente de la dirección

El presidente provincial, Conrado Íscar, dirigirá el Comité de Campaña del PP de Valladolid de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo - PP

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Provincial del PP de Valladolid ha aprobado la composición del Comité de Campaña para las elecciones autonómicas del 15 de marzo con el presidente provincial, Conrado Íscar, al frente de la dirección de campaña y la responsabilidad de coordinación.

Iscar ha destacado que el líder 'popular' autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que iba a agotar la legislatura y ha cumplido, al tiempo que ha subrayado además que el Ejecutivo autonómico ha llegado al final del mandato con un "amplio cumplimiento de sus compromisos".