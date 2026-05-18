El PP de Valladolid lleva al Pleno derivado del debate sobre el estado de la ciudad cinco reclamaciones al Gobierno

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al próximo pleno de la corporación, que se celebra el próximo lunes, 25 de mayo, cinco resoluciones "en consonancia con lo manifestado el pasado 11 de mayo" en el debate sobre el estado de la ciudad, cinco resoluciones en las que, en todas ellas, reclama asuntos al Gobierno de España como que agilice "la licitación y ejecución del proyecto de la Ciudad de la Justicia" o que el Ministerio de Transportes elabore un plan de emergencia para el aeropuerto de Villanubla.

Como recuerda el PP, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico el Ayuntamiento de Valladolid, que regula el Debate sobre el Estado de la Ciudad, corresponde a los grupos políticos, una vez finalizado dicho debate, presentar propuestas de resolución para que, a su vez, sean debatidas en la siguiente sesión ordinaria, la correspondiente al mes de mayo.

Entre estas propuestas de resolución, la primera se centra en reclamar al Gobierno de España aspectos relacionados con la vivienda.

Así, se pide priorizar el desarrollo del sector 'La Florida', donde el Ayuntamiento de Valladolid ha ordenado casi 500.000 metros cuadrados de suelo que permiten la construcción de más de 3.100 viviendas, agilizando la transmisión de suelo que la SAREB posee en dicho sector a la CASA47 Entidad Estatal de Vivienda adscrita al citado Ministerio; que CASA47 asuma "la elaboración y coste de los instrumentos de gestión necesarios para dar cumplimiento al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030"; que se garantice la promoción de vivienda de promoción pública en régimen de alquiler asequible, ya mediante gestión directa de CASA47 o mediante fórmulas de colaboración con este Ayuntamiento para favorecer el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias; y que CASA47 se comprometa con el establecimiento de un calendario de hitos técnicos que impidan que el cambio de titularidad del suelo entre entidades públicas del Estado suponga un perjuicio para los ciudadanos.

La segunda resolución se dirige al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, que compense al Ayuntamiento de Valladolid por el sobrecoste de 809.806 euros que estima que ha tenido que afrontar "por aportar ese ministerio menos del 30 por ciento de la bonificación al transporte público durante 2024 y primer trimestre de 2025; así como por la gratuidad a la población infantil hasta 14 años "que sí que ha aplicado al resto de Ayuntamientos que no la tenían implantada"; y también que retome la bonificación del 30 por ciento a la población general desde el segundo semestre de 2025 y durante 2026.

Al Ministerio de Puente también vuelven a reclamarle un plan de emergencia para el aeropuerto de Villanubla que "consiga la reversión de la pérdida continua de pasajeros y operaciones, que ha alcanzado mínimos históricos en el año 2025, con un descenso del número de viajeros superior al 54 por ciento, que lo sitúa como el aeropuerto con mayor descenso porcentual de viajeros dentro de toda la red de Aena".

Otra resolución propone instar al Gobierno de España a que "a través del correspondiente instrumento legal exima a los Ayuntamientos españoles de amortizar el superávit del ejercicio 2025 y lo permita destinar a inversiones financieramente sostenibles y servicios públicos municipales. Y que se apruebe, en todo caso, antes de finalizar el primer semestre del presente ejercicio".

Y, por último, proponen instar al Gobierno de España y al Ministerio de Justicia a agilizar la licitación y ejecución del proyecto de la Ciudad de la Justicia, "con cifras realistas y serias, para que sea una realidad lo antes posible tras más de diez años de espera".