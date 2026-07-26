PP de Valladolid llevará al Pleno una moción para construir cerca de 2.000 viviendas entre Parquesol y Arroyo

VALLADOLID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valladolid llevará al Pleno de este lunes, 27 de julio, una moción para instar al Gobierno de España el desarrollo de los terrenos del sector 14 'Raposas II', localizados entre Parquesol y Arroyo, para la construcción de cerca de 2.000 viviendas con algún régimen de protección pública.

Según ha señalado el Grupo Popular en un comunicado recogido por Europa Press, el sector 14 'Raposas II', de suelo urbanizable, al oeste de Parquesol y al limite con el municipio con Arroyo de la Encomienda, "supone una magnífica oportunidad para cumplir con el compromiso constitucional de facilitar el acceso a la vivienda por las Administraciones Públicas" en un contexto marcado por la escasez de estas.

En la moción se defiende que estos terrenos "olvidados", gestionados por la antigua sociedad estatal SEPES, serían adecuados para al desarrollo de programas que incrementen el número de viviendas para solventar este importante problema.

En este sentido, el Grupo Municipal Popular recuerda que en diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reconversión de SEPES en CASA 47, otra entidad Estatal de Vivienda, un cambio de denominación que consideran que "no es un simple lavado de cara estético, sino una profunda reestructuración de sus competencias".

"Esto significa que el Estado asume ahora el rol de una gran promotora pública que se encarga desde la compra y preparación del suelo hasta la edificación, entrega de llaves e incluso, lo más importante, la gestión directa del alquiler", ha afirmado el Grupo Municipal Popular respecto al rol que desempeña el Gobierno de España en la decisión del uso de la zona.

En este contexto, enmarca "el gran interés" de la construcción de 2.000 viviendas para el municipio de Valladolid por "el impulso que otorgaría al número de viviendas".