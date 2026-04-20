El PP de Valladolid reclamará en el Pleno municipal que Renfe entregue los terrenos de los antiguos talleres

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al Pleno del próximo lunes, 27 de abril, una moción para reclamar a Renfe los terrenos de los antiguos talleres de Farnesio, cuya cesión al Consistorio formaba parte del convenio para la integración ferroviaria acordado en 2017 y denunciado el pasado mes de noviembre por las entidades dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En la moción, remitida por el PP a los medios de comunicación, además de la cesión de los terrenos, se incide en reclamar la adecuación "inmediata" del estacionamiento disuasorio de vehículos "de los antiguos talleres de Renfe" con medios propios de la Administración estatal o que facilite al Consistorio la autorización preceptiva "imprescindible" para acometer las actuaciones necesarias con sus propios medios.

El Ayuntamiento hace hincapié en su moción en el asunto del aparcamiento, ubicado en las cercanías de la avenida de Segovia, y afirma recoger "el sentir mayoritario de los vecinos y comerciantes del barrio de Las Delicias"

Recuerdan que en febrero de 2025 se aprobó ya en el Pleno municipal, con la abstención del grupo de Valladolid Toma la Palabra y el voto a favor del resto de grupos municipales (Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, y Vox), una moción que solicitaba a Renfe el mantenimiento de las 150 plazas de estacionamiento de vehículos de carácter disuasorio, así como el tratamiento provisional del mismo para mejorar la seguridad de personas y vehículos a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

En la moción aseguran que se han dirigido a Renfe en diciembre de 2025, ya cuando las entidades dependientes de Transportes habían denunciado el convenio ferroviario, "sin haber obtenido respuesta", por lo que llevan al Pleno una nueva moción.

De fondo subyace el litigio, ya camino de los tribunales, entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, por un lado, y las entidades ministeriales, por otro, en torno a la operación ferroviaria.

El PP recuerda que en el Pleno de febrero de 2025 se llevó la propuesta sobre el aparcamiento, dirigida entonces a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, "al ser inminente la entrega de los terrenos a la misma por Renfe Fabricación y Mantenimiento y al haberse cumplido las condiciones incorporadas al Convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid del año 2017".

Según señala el Ayuntamiento, el texto del mismo dice que "Renfe Operadora y Adif mantendrán, en todo caso la propiedad de sus terrenos en el Campo Grande, en tanto que no obtenga la titularidad de los suelos integrados del nuevo Complejo Ferroviario, no resolviéndose la aportación de terrenos a la Sociedad en tanto que no se haya producido la transmisión efectiva de la propiedad de los referidos terrenos del nuevo Complejo Ferroviario".

Han añadido que "la entrega de los terrenos se aprobó en enero de 2025 y se elevó a escritura pública en abril de 2025".

Desde entonces, en noviembre de 2025, "de manera unilateral el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible ha decidido denunciar el Convenio y seguir beneficiándose de la titularidad y propiedad de los terrenos de los antiguos talleres de Renfe bloqueando el desarrollo de los mismos y abocándolos a un deterioro que comienza a ser evidente".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, se ha centrado también en el aparcamiento, y ha precisado que la intención del Ayuntamiento de Valladolid es "conservarlo y mantenerlo de una forma más adecuada", pero "desgraciadamente son unos terrenos que no son titularidad a día de hoy del Ayuntamiento de Valladolid, son propiedad de Renfe".

"Ahora mismo con las obras que se van a acometer en la estación de trenes es un lugar idóneo para que continúe con su función disuasoria. Y sin embargo desde diciembre no hemos obtenido respuesta por parte del Ministerio de Transportes", ha lamentado.

"No entendemos, la verdad, por qué se perjudica a los vecinos de este barrio y es nuestra intención reclamar al Ministerio que nos permita acometer esta reforma", ha insistido el concejal.