El PP de Villalar (Valladolid) denuncia la proliferación de ratas en el municipio y exige un plan urgente . - GRUPO PP AYUNTAMIENTO VILLALAR

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valldolid) ha denunciado públicamente la falta de una actuación suficiente y continuada en materia de limpieza, mantenimiento de la red de saneamiento y control de plagas en el municipio. La formación ha criticado la inacción del equipo de gobierno tras registrar en las últimas semanas numerosas quejas vecinales por la presencia de roedores e deficiencias en el alcantarillado público.

Según ha trasladado el grupo municipal, la proliferación de ratas se ha detectado en diferentes zonas de la localidad, incluyendo casas abandonadas, lo que ha generado preocupación y ansiedad entre los residentes de las viviendas próximas. A esta situación se han sumado los malos olores procedentes de la red de alcantarillado en puntos como la urbanización El Fierro, así como el incremento de sedimentos en determinadas tuberías.

Desde la formación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han recordado que se han presentado diversos ruegos al Consistorio y se llegó a redactar una moción para reclamar labores de desinfección, la cual no fue incluida en el orden del día del Pleno. La iniciativa solicitaba actuar con prioridad en la zona sureste del municipio y atender expresamente las calles Santa Cruz, La Ronda, Las Eras, Curato y Antigua 18 de Julio.

El Grupo Popular considera que la situación requiere una respuesta municipal planificada, periódica y homogénea en todo el municipio, rechazando las intervenciones puntuales o limitadas a ciertas calles. Asimismo, la portavocía del grupo ha recalcado que los vecinos tienen derecho a vivir en condiciones adecuadas de salubridad y que no se debe esperar a que los problemas se agraven.

Finalmente, el grupo municipal ha reclamado al equipo de gobierno la adopción de medidas con carácter urgente y la fijación de un calendario periódico para el control del alcantarillado. Además, ha reiterado que continuará trasladando al Ayuntamiento las reclamaciones vecinales para asegurar la ejecución de los trabajos de limpieza y mantenimiento necesarios.