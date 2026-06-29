PP y Vox enmiendan la moción del PSOE sobre Daniel del Olmo para reclamar a Transportes un paso elevado, no subterráneo

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los votos de los grupos municipales de PP y Vox, que forman el equipo de Gobierno municipal de Valladolid, han servido para modificar vía enmienda una moción que presentaba el PSOE y en la que proponía un acuerdo para un pacto en el pleno municipal para proponer al Ministerio de Transportes que ejecute un paso subterráneo que sustituya al viaducto de Daniel del Olmo, que una vez ha salido adelante la enmienda del PP sería otro paso elevado.

Este ha sido uno de los asuntos que se han debatido en la sesión plenaria celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid correspondiente al mes de junio y que ha dejado varios consensos en otros asuntos como la petición a la Seguridad Social de que agilice la cesión de un local en la calle San Sebastián para ampliar el Centro de Vida Activa de La Victoria, o varias propuestas del PSOE dirigidas a la Comunidad de Madrid para permitir a personas de otras comunidades que accedan a las bonificaciones en los bonos de transporte para uso recurrente.

El soterramiento, del que el portavoz socialista, Pedro Herrero, se ha preguntado "cuánto tiempo llevamos con ésto", ha vuelto a pasar por el Pleno municipal en el debate de tres de las mociones, una de ellas la que proponía el PSOE sobre un paso subterráneo para sustituir a Daniel del Olmo, con esa mano tendida al PP y Vox para reclamarlo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La imposibilidad de ese consenso se ha vislumbrado antes del debate propiamente dicho, ya que el Grupo Popular había presentado una enmienda de modificación que proponía una propuesta casi idéntica en lo literal pero que cambiaba la palabra "subterráneo" por "elevado", más en consonancia con el proyecto que maneja actualmente el Ayuntamiento para abordar por su cuenta la sustitución del tablero del viaducto y que no imposibilite, como ha reconocido el edil de Vox Víctor Martín, un hipotético futuro soterramiento.

El Grupo Socialista ha solicitado la inadmisión de la enmienda porque proponía sustituir el acuerdo propuesto por "otro completamente distinto", lo que en su opinión "vulnera el concepto jurídico de enmienda" establecido en "la doctrina del Tribunal Constitucional". Ante ello tuvo que intervenir el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Mozo, para determinar que no tenía argumentos definitorios para pronunciarse en un sentido u otro y dejar la decisión en manos del alcalde y presidente del Pleno, Jesús Julio Carnero.

El regidor 'popular' ha considerado admisible la enmienda del grupo político del que forma parte, si bien "en aras de facilitar el debate" ha ofrecido al PSOE "retirar la enmienda" si en su lugar presentaban otra 'in voce' que aceptaran los socialistas para no precisar si el paso reclamado es subterráneo o elevado y que sea el Ayuntamiento el que lo determine en su proyecto.

Pedro Herrero ha defendido que si "todavía no se ha producido el debate no tiene sentido pronunciarse sobre una enmienda in voce" y ha advertido de que si la enmienda inicial se mantenía y salía adelante se reservan el derecho de acudir al Tribunal Constitucional porque consideran que "vulnera" su doctrina y el reglamento orgánico municipal.

Finalmente se ha producido el debate, con las posiciones ya reflejadas en muchas ocasiones sobre el soterramiento, el convenio para la integración ferroviaria, las acusaciones de boicot por parte del equipo de Gobierno que encabeza Carnero y de "revanchismo" por parte del exalcalde socialista y actual ministro, Óscar Puente.

Todo ello mientras representantes de la Plataforma por el Soterramiento y de algunas asociaciones vecinales reprochaban en voz alta intervenciones de los concejales de PSOE y VTLP, Carmen Colino en este caso.

"ANTESALA DE LA CORRUPCIÓN".

Ha dejado un nuevo argumento, por atender a un evento reciente, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, que ha asegurado que hace unos días Óscar Puente presentó una obra de una "pantalladora" para el futuro parking subterráneo de la estación que emplea, a su juicio, un mecanismo de funcionamiento similar a las que se utilizarían para ejecutar el soterramiento. Ello, sumado a una supuesta afirmación de Puente sobre que "los fondos europeos los administra él" supone una "filosofía de patrimonializar lo público" que ve como "antesala de la corrupción".

Gutiérrez ha planteado la enmienda 'in voce' que mencionó el alcalde y Pedro Herrero ha recalcado que "transformar una enmienda de modificación en enmienda 'in voce' que no busca consenso sino apostar por una de las dos opciones que hay" es algo en lo que el PSOE no iba a participar. El portavoz ha aseverado que a su grupo se le hurta así "el derecho a la iniciativa política" y ha lanzado una advertencia a Carnero: "aténganse a las consecuencias".

El texto aprobado ha sido el de la enmienda 'popular', con la reclamación al Ministerio de que ejecute un paso elevado en Daniel del Olmo.

Sí que ha habido acuerdo y con unanimidad para respaldar la moción del PP a favor de agilizar la cesión de un local de la calle San Sebastián al Ayuntamiento para ampliar el Centro de Vida Activa de La Victoria y poner en marcha dos unidades de estancias diurnas para personas mayores.

Todos los grupos se han mostrado a favor de este proceso, en el que la Junta de Castilla y León ya formalizó los trámites necesarios para devolver el local a la Seguridad Social, ya que ésta lo había cedido en su día a la Gerencia Regional de Salud.

Eso sí, un reproche de la concejal socialista Rafi Romero sobre la supuesta falta de reivindicación del Ayuntamiento a la Junta ha motivado el enfado del concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, que ha afeado que se cree "un relato falso para enfangar" algo en lo que están todos de acuerdo.

En una última moción del PSOE, en la que pretendían plantear al Ayuntamiento una reclamación a la Comunidad de Madrid para dejar sin efecto las restricciones aplicadas en los abonos de transporte público ya que "perjudican a miles usuarios" vallisoletanos que viven o trabajan en la capital de España.

Ese acuerdo concreto ha sido rechazado por el PP y Vox, pero éstos si que han accedido a apoyar otra propuesta, la de solicitar a la Comunidad de Madrid el establecimiento de mecanismos que permitan a usuarios de comunidades autónomas, acceder a condiciones de uso y bonificación equivalentes a las de los residentes, así como han apoyado instar a la Junta a "defender los intereses" de los castellanos y leoneses potencialmente afectados por la medida madrileña.

PETICIÓN DE ELECCIONES.

Ha salido adelante, aunque sólo con los votos favorables del equipo de Gobierno, la propuesta de Vox para condenar la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y reclamar la convocatoria de elecciones generales. En este debate ha vuelto a mencionarse el soterramiento, por el trato "desigual" que considera Vox que el Ejecutivo y algunos de sus ministros como Puente dan a Valladolid por "revanchismo".

La moción que presentaba VTLP con diversas medidas para mejorar la respuesta de la ciudad ante las olas de calor ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, también con mención al soterramiento por parte del 'popular' Alejandro García Pellitero, que ha considerado que si el Gobierno ejecutara el soterramiento se sustituiría un muro por un "gran pulmón verde" que sería también "refugio climático".

En otros puntos del orden del día, el equipo de Gobierno ha rechazado la interpelación del Grupo de VTLP para pedir la suspensión del proceso de Presupuestos Participativos ante las supuestas irregularidades por parte del equipo de Gobierno.