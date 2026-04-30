PP y Vox rompen el pacto de Gobierno en La Cistérniga (Valladolid) tras su voto en contra al presupuesto municipal

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad vallisoletana de La Cistérniga, el 'popular' Alberto Redondo, ha anunciado la salida del Grupo Municipal Vox del equipo de Gobierno tras su voto en contra al presupuesto municipal en el pleno celebrado, una decisión que "compromete el desarrollo y la estabilidad del municipio".

Esta medida se produce como consecuencia directa de una votación "determinante" para el futuro de La Cistérniga, ha señalado el primer edil a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha explicado que el presupuesto rechazado incluía actuaciones para garantizar el funcionamiento del Consistorio, así como la continuidad de importantes inversiones en colaboración con la Diputación y la Junta.

El regidor ha asegurado que la pérdida de estas ayudas supondría un "grave perjuicio" económico para el municipio, puesto que entre las principales actuaciones contempladas en las cuentas municipales se encontraban más de un millón destinados al arreglo de calles y mejoras en el Polígono de La Mora, así como más de 600.000 euros para la mejora de instalaciones deportivas, culturales y municipales.

También contemplaban más de 160.000 euros dirigidos a actuaciones en colegios, el consultorio médico y el centro de jubilados y la ampliación de la plantilla municipal con la incorporación de un oficial y dos nuevos agentes de Policía Local, una medida "fundamental" para avanzar hacia la implantación de un servicio de seguridad 24 horas al día, los siete días de la semana.

Para el alcalde, el rechazo de Vox implica también la "paralización" de este refuerzo en materia de seguridad ciudadana, en la medida en que las cuentas garantizaban el pago de subvenciones a clubes deportivos, asociaciones culturales y a la asociación de jubilados, elementos esenciales para el tejido social y la vida comunitaria del municipio.

El regidor ha señalado que "no es posible mantener un acuerdo de Gobierno con un grupo que vota en contra del principal instrumento de gestión municipal después de haber dialogado y consensuado los mismo" en referencia a la aceptación de las demandas presupuestarias planteadas por VOX para las concejalías de su competencia.

En este sentido, ha subrayado que "hoy no se ha rechazado una cuestión menor, sino la viabilidad económica y organizativa del Ayuntamiento en un ejercicio de irresponsabilidad y de falta de lealtad que perjudica directamente a los vecinos y sus familias".