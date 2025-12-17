El precio medio del alquiler sube un 5,4% en el último año en Castilla y León en noviembre

Archivo - Se alquila, cartel, alquiler, piso - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler ha caído un 0,6 por ciento en el último mes y se incrementa un 5,4 por ciento en el último año --por debajo de la media nacional del 7,4--, hasta los 9,58 euros por metro cuadrado en noviembre, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa recogidos por Europa Press.

La variación interanual de Castilla y León lleva 124 meses (10,3 años) en positivo y, tras el incremento de noviembre, la vivienda estándar de 80 metros cuadrados se alquila 39 euros más cara que hace un año, según el portal inmobiliario.

En ocho de las nueve provincias con variación interanual se incrementa el precio de la vivienda en alquiler en noviembre de 2025 y donde más se incrementa es en Zamora (33,4 por ciento), seguida de Soria (18,3), Ávila (16,3), Segovia (10,7), Valladolid (10,4 por ciento) y Burgos (9,9). Por debajo de la media española se sitúan León (+5,0 por ciento) y Salamanca (3,8). La única provincia con descenso interanual de la vivienda en alquiler es Palencia (-10,6 por ciento).

La provincia con el precio del alquiler más alto es Segovia con 11,44 euro por metro cuadrado al mes, seguida de Burgos (10,48), Soria (10,20 euros), Salamanca (9,77), Valladolid (9,66), Zamora (9,59), Ávila con 8,43 euros por metro cuadrado al mes y León y Palencia como las más baratas, con 8,17 y 7,87 euros por metro cuadrado, respectivamente.

LOCALIDADES

Por municipios de la Comunidad, el mayor aumento interanual en el precio de la vivienda en alquiler se registra en Zamora capital (40,1 por ciento), seguida de Soria (17,3 por ciento) y Valladolid (11,9).

Por detrás se sitúa la localidad leonesa de Ponferrada (9 por ciento) y la vallisoletana de Arroyo de la Encomienda (7,0 por ciento). Por su parte, Segovia sube un 6,8 por ciento, Salamanca un 6,1, Burgos un 3,8 por ciento), Tudela de Duero un 2,7 y León y Palencia un 2,5 por ciento. Frente a estos incrementos, la ciudad con mayor descenso interanual es Ávila (-3,7 por ciento).

En cuanto al precio por metro cuadrado en noviembre, por encima de los 10 euros se sitúan Segovia (11,99), Burgos (11,23), Zamora (10,77), Soria (10,52), Valladolid (10,24), Salamanca (10,09) y Arroyo de la Encomienda (10,07). Por otro lado, el precio por metro cuadrado más económico se encuentra en Ciudad Rodrigo (5,31) y Tudela de Duero (6,03).