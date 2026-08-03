El precio de la vivienda de segunda mano en CyL ha subido de media 13.500 euros en un año, según Fotocasa

VALLADOLID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla y León ha subido de media 13.500 euros en el último años, un 10,6 por ciento en variación interanual y cae un -0,6 por ciento en su variación mensual, que sitúan el precio medio de las viviendas ofertadas en julio en 1.806 el metro cuadrado (m2) , según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, si calculamos este último incremento interanual (10,6 por ciento) en euros (173 euros) y lo multiplicamos por los 80 m2 de una vivienda estándar, se observa que los pisos ofertados son 13.827 euros más caros que hace un año.

En esta línea, Castilla y León ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 80 m2, lo que ha suponer pasar de 130.648 euros a 144.475 euros en julio de 2026 (13.827 euros de diferencia).

"Mientras la oferta siga siendo insuficiente para responder al interés comprador, los precios mantendrán una evolución alcista, aunque con un comportamiento más estable que en otros mercados", ha explicado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

Por otra parte, si se analizan los precios por comunidades, la vivienda en venta en las 17 comunidades incrementan el precio interanual en julio: Región de Murcia (26,2 por ciento), Cantabria (20,1 por ciento), Comunitat Valenciana (18,1 por ciento), Navarra (17,0 por ciento), La Rioja (16,5 por ciento), Asturias (15,3 por ciento), Andalucía (13,9 por ciento), Castilla-La Mancha (13,3 por ciento), País Vasco (13,0 por ciento), Galicia (12,4 por ciento), Madrid (12,3 por ciento), Cataluña (11,0 por ciento), Castilla y León (10,6 por ciento) y Aragón (10,1 por ciento).

Por otra lado, por comunidades autónomas el precio del metro cuadrado más caro en España se encuentra en Madrid, que está próxima en superar los 5.500 euros, en concreto se sitúa en 5.455 euros/m2 . Le sigue, Baleares con 5.401 euros/m 2 , País Vasco con 3.970 euros/m 2 , Cataluña con 3.450 euros/m 2 , Canarias con 3.397 euros/m 2 , Andalucía con 2.973 euros/m 2 , Comunitat Valenciana con 2.878 euros/m 2 , Cantabria con 2.830 euros/m 2 , Navarra con 2.446 euros/m 2 , Asturias con 2.400 euros/m 2 , Galicia con 2.286 euros/m 2 , Región de Murcia con 2.195 euros/m 2 , La Rioja con 2.005 euros/m 2 , Aragón con 1.977 euros/m 2 , Castilla y León con 1.806 euros/m 2 , Castilla-La Mancha con 1.426 euros/m 2 y Extremadura con 1.359 euros/m 2 .

POR PROVINCIAS

En las nueve provincias analizadas por Fotocasa sube el precio interanual de la vivienda en el mes de julio y de mayor a menor precio de la vivienda es Valladolid con 2.068 euros/m2 y le sigue Salamanca. El orden de las provincias con incrementos de mayor a menor es: Ávila (25,3 por ciento), León (25,2 por ciento), Zamora (10,3 por ciento), Salamanca (9,7 por ciento), Burgos (7,5 por ciento), Valladolid (5,6 por ciento), Segovia (4,9 por ciento), Palencia (4,1 por ciento) y Soria (0,7 por ciento).

CAPITALES DE PROVINCIA

En las ocho capitales de provincia con variación interanual sube el precio en julio respecto al año anterior, con la capital de provincia más cara es Salamanca con 2.703 euros/m2, y le sigue: León (25,6 por ciento), Ávila (19,8 por ciento), Salamanca (17,0 por ciento), Zamora (14,7 por ciento), Palencia (13,9 por ciento), Segovia (5,6 por ciento), Valladolid (5,3 por ciento) y Burgos (5,3 por ciento).

MUNICIPIOS

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en los 17 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa y en cuatro de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 20 por ciento y son: Medina de Pomar (26,1 por ciento), León capital (25,6 por ciento), Benavente (24,9 por ciento) y Ponferrada (24,4 por ciento). Le siguen, Ávila capital (19,8 por ciento), Arroyo de la Encomienda (19,2 por ciento), Medina del Campo (18,0 por ciento), Salamanca capital (17,0 por ciento), San Andrés del Rabanedo (16,8 por ciento), Zamora capital (14,7 por ciento), Palencia capital (13,9 por ciento) y Astorga (12,9 por ciento).

En cuanto al precio por metro cuadrado en julio, vemos que el orden de las ciudades con un precio superior a los 2.000 euros/m 2 son: Salamanca capital con 2.703 euros/m 2 , Segovia capital con 2.408 euros/m 2 , Burgos capital con 2.404 euros/m 2 , León capital con 2.399 euros/m 2 , Valladolid capital con 2.380 euros/m 2 , Arroyo de la Encomienda con 2.355 euros/m 2 y Palencia capital con 2.011 euros/m 2. Por otro lado, los municipios más económicos con el precio inferior a los 1.000 euros el metro cuadrado son Ciudad Rodrigo con 848 euros/m 2 y Astorga con 976 euros/m 2 .