Los precios suben seis décimas en octubre y la tasa interanual baja al 5,3% en CyL, la Comunidad más inflacionista

Archivo - Un vehículo reposta en una gasolinera, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro el próximo martes, 1 de septiembre, frente a los 5 céntimos ini - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó una décima y se situó en el 5,3 por ciento en Castilla y León en octubre respecto al mismo mes de 2025, cuatro décimas más que en España se mantuvo en el 4,9 por ciento, en niveles de febrero de 2023, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De hecho, Castilla y León ha anotado el mayor incremento de la inflación, junto a Castilla-La Mancha y Galicia, y Andalucía el menor (4,4 por ciento).

Respecto al mes anterior los precios crecieron seis décimas en Castilla y León, como en España, mientras que en lo que va de año han subido un 4,5 por ciento, de nuevo por encima de la media (4,3 por ciento).

(((habrá ampliación))))