Los precios subieron seis décimas en abril y la inflación se mantiene en el 3,5%, segunda más alta del país

Archivo - Precios en una frutería, a 11 de agosto de 2023, en Móstoles, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los precios subieron un 0,6 por ciento en abril en Castilla y León en comparación con el mes anterior, dis décima más que en España (0,4 por ciento), y la inflación se mantiene en el 3,5 por ciento, tres décimas más que en el resto del país, que bajó dos décimas hasta el 3,2 por ciento, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma más inflacionista del país con ese 3,5 por ciento. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en abril, Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,8%) y Principado de Asturias y Extremadura la más baja (2,7%).

Por su parte, los precios han crecido en lo que va de año un 1,8 por ciento, de nuevo por encima del resto del país (1,6 por ciento).