Se precipita una menor de seis años desde un piso de la calle Valencia de Salamanca

SALAMANCA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una menor de seis años se ha precipitado desde un piso de la calle Valencia de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.52 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de que una persona se había precipitado desde un piso de la mencionada calle de la capital salmantina.

En base a esta información, el 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional, y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado al lugar a al equipo médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de San Juan y una UVI móvil.