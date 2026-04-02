Pregoneros a caballo llamarán a participar en el Pregón de la siete Palabras de Valladolid este Viernes Santo

Archivo - Imagen del sermón de las Siete Palabras de Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Como cada Viernes Santo, a las 8.30 horas, el pregonero de la Cofradía de la Siete Palabras recogerá en el Palacio Arzobispal el pergamino con el que llamará a todos los vallisoletanos a participar en el Pregón que se celebrará en la plaza Mayor y que este año correrá a cargo del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

El pregonero a caballo será el encargado de leer el soneto realizado por el pintor y escultor Alfonso Rey en el que se llama a todos los vallisoletanos a asistir al Sermón de las Siete Palabras, que se celebrará a las doce en la Plaza Mayor.

El soneto de Rey dice: "Pica a un clavo afanoso el jilguero que aprovechó las migas de la cena. Reprochándonos con rabia y pena, escuchad al hijo del carpintero. Oíd el quejido, su voz aún temblada, sedienta garganta arada. Galileo, voy a la plaza como cirineo, quedándome mirando tu mirada. Quema en el silencio espeso del día, siete sonoras ascuas de agonía, pregón de Dios cociendo a ras del suelo. Del madero cuelgas, descoyuntado, la ira hunde su lanza en tu costado. Muerto ya el amor, rompas el cielo".

Cada una de las siete palabras estará representada en la plaza Mayor por su paso correspondiente, todos ellos pertenecientes a la Cofradía de las Siete Palabras. Así, se podrá ver los pasos 'Padre, perdónales porque no saben lo que hacen', 'Hoy estarás conmigo en el paraíso', 'Madre, ahí tienes a tu hijo'. 'Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado', 'Sed tengo', 'Todo está consumado' y 'En tus manos encomiendo mi espíritu'.