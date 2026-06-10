Los Premios CEOE Valladolid 2026 reconocen el trabajo "con ahínco" de las empresas que "construyen" la provincia

Foto de representantes institucionales, empresarios y galardonados en los Premios CEOE Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

CEOE Valladolid ha celebrado este jueves, 10 de junio, la "fiesta de los empresarios" con la entrega de sus Premios, unos galardones que ponen en valor el trabajo "con ahínco" de aquellas que "construyen" la provincia.

La Cúpula del Milenio de la capital del Pisuerga ha acogido el acto, un "momento de encuentro" para "celebrar" a las empresas vallisoletanas, según ha destacado el presidente de la CEOE en Valladolid, Carlos Madgaleno, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La cita ha contado también con la presencia del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, quien ha reiterado que es un "día de fiesta" en el que se reconoce a las entidades que "trabajan con ahínco" y que "construyen Valladolid".

En concreto, sobre los galardonados este año, ha subrayado que son un "elenco de empresas importantes y señeras", así como "instituciones que colaboran en el día a día con el tejido empresarial de la provincia".

En la misma línea, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha reivindicado la labor de los empresarios locales, a quienes ha situado como "actores principales" en la "transformación económica y social" de la provincia y la ciudad, al tiempo que ha garantizado el acompañamiento del Ayuntamiento y ha confiado en que con colaboración se hará de Valladolid "una historia de éxito".

Asimismo, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha felicitado a los galardonados y ha subrayado que las administraciones tienen que "apostar" por "ayudar y acompañar" a las empresas y emprendedores que generan empleo.

Íscar ha llamado así a "seguir luchando" y también a "ser conscientes de la realidad" actual en la que existen "dificultades" y "falta mano de obra", un tema que se debe "poner encima de la mesa" y solventar con la puesta en marcha de políticas.

PREMIADOS

En concreto, en esta edición de los Premios se ha reconocido a Bodegas Protos con el Premio CEOE Castilla y León por la provincia de Valladolid, por una "trayectoria empresarial que alcanza prácticamente un siglo de historia" y por su papel en la proyección de la DO Ribera del Duero.

También se ha distinguido a Granja AGM como Empresa Agropecuaria por "la innovación aplicada, la sostenibilidad y la incorporación de investigación y desarrollo"; a Recuperaciones Iscar como Empresa Industrial por su aportación a "la economía circular, la transformación industrial y la actividad económica y empleo en el entorno rural", y a Grupo Lymant como Empresa de Servicios por su "crecimiento sostenido, consolidación de empleo y prestación de servicios integrales".

En Innovación y Digitalización, se ha premiado a Eki Proyectos Agrivoltaicos (EkiLabs) por su apuesta por la "agrivoltaica vertical" y por trasladar "conocimiento y talento internacional al ecosistema empresarial de Castilla y León", mientras el Premio Compromiso ha recaído en Remolonas Foods por integrar "sostenibilidad, economía circular e inclusión social" a través del aprovechamiento de excedentes alimentarios.

En Cultura se ha distinguido al escultor Miguel Isla, referencia de la escultura monumental vinculada a Valladolid, por una carrera de más de cuatro décadas y por ser "una de las referencias más reconocidas de la escultura monumental vinculada a Valladolid".

La gala ha incluido además dos Reconocimientos Institucionales, el 75 aniversario de la trayectoria industrial de FASA-Renault y Renault en Valladolid, considerado "uno de los proyectos industriales más decisivos en la transformación económica y social" de la provincia, y el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid.