Los Premios CyL 2025 se entregarán este martes en un acto en el Miguel Delibes de Valladolid

Archivo - Foto de familia de los galardonados, durante la entrega de los Premios Castilla y León 2024, en el Centro Cultural Miguel Delibes, a 18 de junio de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España).- Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León reconocerá a los mejores del 2025 en el acto de la 42 edición de sus Premios, que se entregarán el próximo martes, 21 de abril, en un acto institucional en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

La ceremonia, que habitualmente se desarrolla en días previos a la celebración del Día de Castilla y León el 23 de abril, comenzará a las 12.00 horas, estará presidida por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y contará con la presencia de diferentes responsables y representantes del ámbito político, social y económico.

Los Premios Castilla y León ponen en valor a los mejores de la Comunidad en siete categorías, Ciencias Sociales y Humanidades, Deporte, Investigación Científica y Técnica e Innovación, Artes, Letras, Valores Humanos y Sociales, y Tauromaquia. Para la cita de este martes se prevé la asistencia de todos los galardonas en esta 42 edición y, como en anteriores ocasiones, será el de Letras, en este caso el escritor Tomás Sánchez Santiago, quien leerá el discurso de los premiados.

Así, en esta gala el fundador y codirector del Festival de Teatro 'Olmedo Clásico', Germán Vega García-Luengos, levantará el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades 2025, concedido por unanimidad por un jurado que ha subrayado "sus amplios y reconocidos trabajos de investigación sobre diversos géneros literarios en España, en especial el teatro clásico del Siglo de Oro", y por ser un "referente en las llamadas Humanidades digitales".

El Premio Castilla y León del Deporte 2025 ha recaído en la nadadora olímpica vallisoletana Laura López Valle, Medalla de Plata en Pekín 2008, quien acudirá a recibir este galardón que destaca su "amplio palmarés internacional" y su labor actual de entrenadora del Equipo Nacional de Natación Artística de la Real Federación Española de Natación y del Club Natación Sincronizada Fabio Nelli.

Por su parte, la ingeniera aeronáutica Verónica Pascual Boé, que lidera el grupo empresarial ASTI Mobile Robotics, se subirá al escenario del auditorio Miguel Delibes para recoger el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación 2025, una distinción a su "ejemplo de liderazgo empresarial, innovación industrial y compromiso con el estímulo del talento tecnológico desde edades tempranas".

Igualmente, el Premio Castilla y León de las Artes se entregará al grupo segoviano de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría, al que se concede este título "por su papel esencial en la preservación, a través de la música, de la cultura y las tradiciones castellanas y leonesas".

En la categoría de Letras, el escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago recibirá el Premio en reconocimiento de su "permanente compromiso ético y crítico, y su mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño", con los que convierte "las cosas humildes y auténticas en materia literaria, en los más variados géneros".

Asimismo, la Asociación Proyecto Hombre Castilla y León será galardonada con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025 por "su perseverante trabajo en el campo de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de trastornos adictivos" a través de sus programas de terapia y sensibilización social para paliar una "una problemática cada vez más compleja y cambiante".

Por último, el Ayuntamiento de la localidad zamorana de Benavente recogerá el Premio Castilla y León de Tauromaquia 2025 como organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, "un referente de la tauromaquia rural tradicional" que se ha convertido "en un espacio de encuentro intergeneracional y de transmisión de la cultura taurina a los más jóvenes".