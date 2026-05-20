Los Premios Empresariales de Soria se entregarán el día 28 y estrenarán nueva imagen del galardón en su 32 edición

El diseñador de la nueva imagen de los Premios Empresariales de Soria, Alfonso Pérez Plaza, y la directora general de FOES, María Ángeles Fernández Vicente. - EUROPA PRESS

SORIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Empresariales de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) han cambiado la imagen de su galardón en su 32 edición que se celebrará el 28 de mayo, con un trofeo "muy FOES" que ha sido diseñado por Alfonso Pérez Plaza.

La directora general de FOES, María Ángeles Fernández Vicente, y el diseñador del nuevo galardón, Alfonso Pérez Plaza, han dado más detalles de este diseño que se eligió a través de un concurso entre la Asociación Empresarial de Diseñadores Gráficos de Soria para poner en valor su profesionalidad.

La directora general de FOES ha señalado que los premios cumplen 32 edición y ya son 139 los empresarios y empresas reconocidas, en unos galardones "consolidados, con identidad propia, con prestigio, que trascienden de la propia Federación y patrimonio del tejido empresarial".

Así, ha señalado que "con esta gran trayectoria" se pensó en "actualizar la imagen manteniendo intacta la esencia" y, para ello, se fijaron como tres requisitos que el diseño fuera soriano, que las piezas se tenían que producir en la provincia y que reflejara identidad, origen y talento. "Quiénes somos, de dónde venimos y el talento", ha explicado Fernández.

La directora general ha apuntado que el elegido fue Alfonso Pérez Plaza con una pieza "moderna y actual y muy representativa de los empresarios y reconocible al mismo tiempo", una pieza "muy FOES", por lo que desde la Federación se pensó "que estaba a la altura de los premios y de los valores que reconoce".

El diseñador de esta nueva imagen, Alfonso Pérez, ha señalado que ha sido un "orgullo aceptar este encargo y a la vez una gran responsabilidad al transformar algo después de 32 ediciones del premio".

Así, ha detallado que empezó a trabajar a finales de 2025 y lo primero que hizo fue "ver cómo habían sido los anteriores galardones y ver cómo funcionaban en el momento de la entrega de premios de la gala, donde tienen su mayor exposición".

"Estudiando cómo funcionaba visualmente tuve claro que la marca FOES tenía que ser la protagonista, potenciando el color y la imagen corporativa", ha señalado el autor.

El logo de FOES fue diseñada a mediados de los 90 por Paco Castro, "un diseño bien hecho que perdura y sigue funcionando" por lo que se creó "a raíz de este "activo tan valioso y consolidado", ha explicado.

En concreto, el diseño es un lienzo con fondo de madera con un azul cobalto, color FOES y las letras cobalto a juego con el color de la peana donde irán las inscripciones de los premiados. El trofeo se ha producido en Rótulos Pascual con el objetivo de crear en una empresa soriana.

GALARDONADOS

En esta ocasión, el Premio FOES Empresario Soriano 2025 y Premio CEOE Castilla y León 2025 han sido otorgados a Samuel Moreno Rioja (Embutidos Moreno Sáez), mientras que el Premio FOES Empresa Soriana 2025 ha sido concedido a Grupo Saldos Muñoz.

La categoría de Empresario Soriano en el Exterior 2025 distinguirá en esta ocasión a Ernesto López Cacho, fundador y CEO de Grupo Chemik, cuyas raíces se localizan en Valverde de Ágreda (Soria).

La Mención Especial FOES 2025 recae sobre Comercial Ruiz, comercio centenario ubicado en El Burgo de Osma y el Premio Joven Empresario Soriano es para el hostelero Pablo Cascante.