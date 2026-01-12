Los Premios Valladolid Ciudad Deportiva suman una mención a título póstumo al fallecido Gonzalo Cebrián

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado de Los Premios Valladolid Ciudad Deportiva 2025 ha acordado otorgar una mención a título póstumo al que fuera presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid Gonzalo Cebrián Ruiz, fallecido el pasado 9 de enero a los 51 años.

A petición del alcalde, Jesús Julio Carnero, y a propuesta de la presidenta de la Fundación Municipal de Deportes, Mayte Martínez, el que fuera presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid será reconocido junto al resto de premiados en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 2 de febrero, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.

El jurado ha valorado en su decisión, que Gonzalo Cebrián fue "promotor e impulsor tanto de la modernización de instalaciones como de competiciones hípicas, así como del fortalecimiento del deporte ecuestre en la ciudad".

El Ayuntamiento de Valladolid ha destacado, en un comunicado recogido por Europa Press, que su implicación se extendió también a otras iniciativas vinculadas al deporte, apoyando a distintos equipos y fomentando espacios de encuentro como los tradicionales desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, en la sede de la Real Sociedad Hípica de Valladolid.

La FMD ha incidido en el pesar por la pérdida de Cebrián, que ya han expresado "públicamente" y ha destacado "la dedicación y el esfuerzo constante" de Cebrián Ruiz por el desarrollo del deporte local durante su etapa al frente de la entidad que presidía.

En el comunicado se ha recordado que el jurado de la edición está integrado por la propia concejal Mayte Martínez, como presidenta delegada de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), así como por representantes de los grupos políticos municipales, del periodismo deportivo y de diferentes entidades y federaciones deportivas de Castilla y León, actuando como secretario del mismo Santiago Hidalgo Chacel, Gerente de la Fundación Municipal de Deportes.

La ceremonia de entrega de los XXXIV los Premios Valladolid Ciudad Deportiva tendrá lugar el próximo 2 de febrero, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.