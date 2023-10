El presidente de la Diputación de León aspira a "funcionar" con UPL como si fueran "el mismo partido"

Espera que no haya "conflictos" en el mandato y tiende también la mano al PP para "aceptar sugerencias"

LEÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (Bembibre, 1966), ha asegurado que su "objetivo" para el presente mandato es conseguir que su formación política, el PSOE, y la Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien alcanzó un acuerdo para la gobernabilidad de la institución, sea "un equipo sólido, unido, cohesionado y de compañeros" que funcione "como si fuera un mismo partido político" y "sin secretos" entre ellos.

Courel, que tomó posesión el pasado el pasado 23 de agosto, ha explicado en una entrevista con Europa Press que comprende que los tres diputados de UPL, que se han sumado a través de un pacto a los diez del PSOE para conformar el equipo de gobierno, "tengan que vender su gestión", pero ha precisado que están "condenados" a mantener el acuerdo para que no se detenga la gestión en la Diputación. "Para pararlo todo, yo no he venido aquí".

En ese sentido, ha señalado que hará todo lo que esté en su mano, a sabiendas de que habrá "debates" y "posturas dispares" para "tratar de llegar a un entendimiento y hacer que la nave funcione", una postura que también ha trasladado al Partido Popular, grupo de la oposición junto con el diputado provincial único de Vox. "Si el PP cree que estamos haciendo dejación de funciones o que deberíamos incidir en alguna cosa, no hay problema en aceptar todas las sugerencias".

Por todo ello, a pesar de que el pasado mandato también se inició con un pacto entre PSOE y UPL que terminó por romperse, Gerardo Álvarez Courel no cree que el actual vaya a ser un "mandato poco cómodo" porque los representantes en la institución provincial están "en la misma dirección y con el mismo objetivo, que es hacer cosas por la provincia".

DESPOBLACIÓN

"No creo que vaya a haber ningún tipo de conflicto", ha señalado el presidente de la Diputación de León que, además, aspira a aprobar los próximos presupuestos de la institución para 2024 con el consenso de todos los grupos con el objetivo de que "cada céntimo" que contemplen las cuentas se invierta en el medio rural, con el objetivo de combatir la despoblación.

En relación a la pérdida de población, Gerardo Álvarez Courel ha reconocido que se ha de "trabajar coordinadamente" con otras instituciones, "principalmente con la Junta de Castilla y León" porque "tiene las competencias más cercanas", pero también a nivel nacional con el Gobierno de España y junto con la Unión Europea.

El presidente de la Diputación es consciente de que la institución asume competencias que no son propias pero que asume igualmente, como lo hacen los ayuntamientos, porque son entidades que "quieren prestar servicios a los ciudadanos". No obstante, ha señalado que "es lícito aspirar a que se recoloquen las cosas" en cuanto al modelo de financiación local se refiere, aunque "mientras tanto la gente tiene necesidades que hay que resolver".

Para contribuir a ello, además, ha explicado que su "compromiso" es el de "ser más ágiles" en la reinversión del remanente con el que cuenta la Diputación de León, que supera los cien millones de euros, con ese objetivo de "seguir dando servicios a la ciudadanía".

SEPEIS

Entre ellos, uno de los grandes gastos de la institución provincial como es el mantenimiento de la red de carreteras de su competencia, pero también el impulso definitivo a los parques provinciales de Bomberos que ya se pusieron en marcha durante el anterior mandato.

En este sentido, espera que se termine "lo más pronto posible" los edificios del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de Celada de la Vega y Cistierna, cuyas obras abandonaron las empresas adjudicatarias y que está finalizando la pública Tragsa.

"Queremos que se haga lo antes posible porque tenemos que empezar con los parques de bomberos 3A, que son los requieren bomberos profesionales. El compromiso es que en este mandato estén todos hechos", ha afirmado el presidente.

SIMPAM

Otra de los proyectos a desarrollar durante el presente mandato es la declaración como Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), que fue concedido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a las montañas de León, y en cuyas actuaciones para lograr el distintivo participó el propio Álvarez Courel como presidente entonces el Consejo Comarcal del Bierzo.

"Ahí tenemos una riqueza impresionante, pero más que el marchamo principal debe ser un plus a esa circunstancia. La Diputación va a estar para promocionar no sólo el propio Sipam, sino como algo transversal dentro de las diferentes zonas y de los productos de calidad que tenemos", ha explicado.