El presidente del PP de Soria sostiene que la "alternancia política es necesaria" y acusa a Sánchez de victimismo

SORIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha celebrado el anuncio de elecciones anticipadas, algo que, su juicio, debería haber "llegado mucho antes" y ha apuntado que "no hay que tener miedo a la alternancia política, ya que es necesaria".

Así, sobre el anuncio de Pedro Sánchez en la mañana de este lunes, ha reconocido no entender esa "segunda reflexión" del presidente. "No sé qué más había que reflexionar, lo primero que tenía que explicar es que cuatro años más para qué, estamos en una legislatura acabada, encallada, sin rumbo", ha denunciado.

Serrano ha apuntado que "lo más grave" es lo que se ha producido "en los últimos cuatro años y en los anteriores" en los que Sánchez "no se ha dedicado a gobernar sino a levantar un muro y gobernar para unos pocos". En este sentido, ha puntualizado que Soria ha sido una de las "provincias que más a maltratado" para dar beneficios "a los nacionalistas por un puñado de votos que le mantienen en el gobierno" en lo que es una "escapada constante hacia adelante".

El presidente del PP se ha referido a un gobierno que ya empezó con "mala pinta" y que "estaba más en prostíbulos que ateniendo las necesidades de España", al tiempo que ha señalado que en algún momento se conocerá "en manos de quién está rehén el Gobierno" y ha lamentado la "grave división que se ha creado en el país".

ALTERNANCIA

"No son unas elecciones más, hay que acabar con todo ello. Se tiene miedo a la alternancia política, cuando es necesaria", ha indicado, para advertir de que llegan unos meses en los que se verán "muchas cosas" con mucho "ejercicio de propaganda y trileros". "Con el decreto Mari Carmen se ha buscado agitar las calles y una cortina de humo para no hablar de Ceuta, la mujer o el hermano del presidente, de Zapatero, para no hablar de todo esto que es impensable en un país democrático", ha lamentado.

En este sentido, ha sentenciado que la persona que ha creado estos problemas "no puede ser la solución", en referencia a un Sánchez que ha salido "con el papel de víctima". "Lo bueno en democracia es dar voz a los españoles y es el momento que se lleva mucho tiempo reclamando, que este país decida el país que se quiere en un futuro sin revanchas y sin enfrentamientos", ha instado Serrano.

Asimismo, ha lamentado "el deterioro de la confianza en muchas instituciones con muchos problemas que eran impensable hace unos días y con la deriva de este Gobierno y sus socios ha llevado a ello".