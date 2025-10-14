El presupuesto para 2026 ascenderá a 15.715 millones, una "cifra récord" que crece un 7,92%

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes, 14 de octubre, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 que asciende a 15.715 millones de euros y crece un 7,92 por ciento respecto a las cuentas vigentes, los 14.562 millones del presupuesto de 2024 ya que en 2025 no se registró proyecto de presupuestos.

Se trata de unas cuentas "récord" ya que alcanzan la cifra "más alta de la historia autonómica" y se sustentan además en el techo de gasto no financiero para 2026 aprobado el pasado jueves, por importe de 14.183 millones de euros, un 5,14 por ciento más en este caso.

El presidente de la Junta ha destacado que el crecimiento presupuestario se verá reflejado "en todas las consejerías y en todas las áreas" del Gobierno y ha significado que este alza se debe a la "pujanza" de Castilla y León.

Fernández Mañueco se ha referido a las cuentas de 2026 como "realistas y expansivas" y como "un buen proyecto de presupuestos" que, según ha significado, en esta ocasión se han elaborado para su tramitación "en tiempo y forma" y en los plazos que marca la legalidad vigente.

El presidente de la Junta ha confirmado que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, llevará las cuentas mañana a las Cortes. "Será el momento de comprobar cuál es el compromiso real de los grupos parlamentarios con Castilla y León y su voluntad de sacar adelante unos nuevos presupuestos", ha retado al respecto.

