El presupuesto de los conciertos de la Plaza Mayor de Valladolid en las fiestas supera los 1,1 millones de euros

Archivo - La cantante Judeline durante su concierto en el Movistar Arena, a 22 de febrero de 2026, en Madrid (España). - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid tiene ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público el coste de todos los conciertos de artistas destacados en los conciertos que se celebran en la Plaza Mayor en las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2026, que suman un coste, impuestos incluidos, que alcanza los 1.118.315 euros.

El principal desembolso es el destinado a la actuación, el miércoles 10 de septiembre, del guitarrista británico, miembro de The Rolling Stones desde 1975, Ronnie Wood, que lleva a cabo este 2026 una gira especial junto a su banda y la cantante irlandesa Imelda May, 'Fearless Tour'.

Harán parada en la Plaza Mayor en su con "los grandes himnos de The Rolling Stones" y sus composiciones desde la época con 'Faces' hasta su etapa como artista en solitario.

Junto a él estará Imelda May, considerada "una de las voces más carismáticas de Irlanda y una artista con una personalidad única, capaz de fusionar rockabilly, blues, jazz y soul con una fuerza escénica extraordinaria".

Será el único concierto gratuito de la gira de Wood y su banda en España, ya que ofrecerá otra cita en España el 12 de septiembre, concretamente en la Sala Razzmatazz de Barcelona, en ese caso con entradas a partir de 150 euros.

El contrato para la celebración de esta actuación se ha suscrito por 302.500 euros IVA incluido.

La programación de conciertos de las Fiestas de este 2026 comenzó en la noche del viernes 4 de septiembre, tras el desfile de Peñas y el Pregón, con la fiesta 'Súper Cristongo', con un valor estimado del contrato de 42.350 euros.

El sábado 5 ha actuado la gaditana Judeline con su estilo indie-pop, una de las artistas más escuchadas de Spotify en las últimas semanas, que ha tenido un coste, impuestos incluidos, de 87.725 euros.

El domingo 6, el rock añejo nacional con Burning y Obús ha tenido un coste previsto de 42.350 euros, impuestos previstos; mientras que el lunes 7 subirá al escenario Rusowsky, considerado una de las figuras más vanguardistas actualmente en el pop español, con un presupuesto de licitación de 142.500 euros.

La noche del día de Nuestra Señora de San Lorenzo, 8 de septiembre, será el momento del venezolano Carlos Baute, acordado en 65.340 euros.

El miércoles 9 el protagonismo lo tendrá la música electrónica con las DJ Mestiza, en su fusión con flamenco; y Bego Martín y su contrato se ha firmado por el segundo coste más elevado, por jornada, de estas fiestas, con 181.500 euros.

Tras el show de Ronnie Wood, su banda e Imelda May, el viernes 11 llegará el concierto de los madrileños Carolina Durante, banda indie española que acumula ya una notable trayectoria de éxitos y que tiene un coste de 114.950 euros.

El segundo fin de semana de las fiestas la Plaza Mayor contará con la doble sesión del sábado 12 con la ex Operación Triunfo Ana Guerra y la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', Leire Martínez, cuyas actuaciones tienen un importe, respectivamente, de 33.830 y 64.130 euros.

El cierre del domingo 13 correrá a cargo del espectáculo 'Pura Verdad Flamenco', que tiene un coste de 41.140 euros.