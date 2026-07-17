Presupuestos Participativos de Valladolid, con 10% menos de votos que en 2023, concretarán obras elegidas en septiembre

La concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha concluido la fase de votación de los Presupuestos Participativos 2027/2028 en la que se han recibido 7.205 votos de vecinos empadronados mayores de 16 años, una cifra que la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha señalado como un 14,25 por ciento mayor a la de la edición anterior, en 2023, si bien los datos aportados entonces por el Consistorio ofrecieron una cifra final de 8.016.

Martínez ha presentado en rueda de prensa el balance de las votaciones que se han llevado a cabo entre el 15 de junio y el 15 de julio, con votaciones exclusivamente online, cuando en la edición de 2023 se pudo votar presencialmente en varios centros cívicos. En esta ocasión, se ofrecía asesoramiento y La participación ciudadana en los Presupuestos Participativos 2027/2028 ha vuelto a registrar un importante crecimiento.

Mayte Martínez ha destacado un "un incremento del 14,25 por ciento respecto a la anterior edición", celebrada en 2023 y se ha aportado una cifra de participación de 6.306 personas, que coincidiría con la cifra de votaciones online hace tres años si se toma por correcto el dato de que entonces votaron presencialmente 1.709 personas, si bien en el documento de la memoria final del proceso de 2023 se aporta también una cifra diferente: 1.079.

En cualquier caso, dicho documento aporta un dato total de votaciones de 8.016, por lo que con respecto a esa cifra en 2026 ha votado un 10,11 por ciento menos de ciudadanos que en 2023.

Cabe apuntar que en cualquier caso en esta última edición habrían votado más personas de manera telemática que en 2023, ya sea el dato correcto 6.306 o 6.937. De hecho, el dato de este año sería también ligeramente inferior a la cifra de votos de 2021, cuando participaron en la fase final 7.274 personas.

Mayte Martínez ha considerado que el proceso participativo "ha vuelto a evidenciar el creciente interés de los vallisoletanos por intervenir de manera directa en la mejora de su ciudad".

Tras las votaciones de estas 7.205 personas sobre las 129 propuestas de proyectos de inversión que se presentaban divididas en diez zonas urbanas, serán ahora, según el reglamento de los Presupuestos Participativos aprobado en 2024 las Mesas de Zona las encargadas de elaborar la relación definitiva entre las propuestas más votadas que puedan ejecutarse dentro del presupuesto reservado para cada ámbito urbano.

Esta incorporación al reglamento se desarrollará durante el mes de septiembre, "para favorecer la participación de sus integrantes".

El proceso comenzó con la fase inicial del 9 de diciembre de 2025 al 9 de enero se presentaron 1.008 propuestas impulsadas por 957 participantes, una cifra que según Martínez fue un 57 por ciento más que en la convocatoria anterior.

Posteriormente en la segunda fase, de apoyos, del 19 de enero al 19 de febrero participaron 7.215 ciudadanos --más que en las votaciones finales-- que emitieron 49.575 apoyos, lo que cuadruplicó el número de participantes como el de apoyos frente al proceso de 2023.

Tras el mes de votaciones, las propuestas más votadas por cada zona y que salvo modificación de algún tipo se da por hecho que serán seleccionadas finalmente para su ejecución han sido: en la zona Centro, el arreglo del paseo de Las Aceñas en Las Moreras, con 350.000 euros de presupuesto y 237 votos; en la zona Esgueva 1 (La Rondilla y Hospital), un baño para personas con movilidad reducida en la planta baja del Centro Cívico Rondilla, presupuestada en 21.434 euros y con 185 votos; y en la zona Esgueva 2, la propuesta con más votos (312) ha sido la renovación y ampliación de parques en Santos-Pilarica, con un coste de 140.000 euros.

En la zona Este 1 (Delicias, Pinar de Jalón y polígonos), la propuesta más apoyada, con 554 votos, ha sido la mejora de la plaza del Centro Cívico Delicias, valorada en 18.000 euros; mientras que en la zona Este 2 (Pajarillos, San Isidro, Las Flores, Buenos Aires); se ha impuesto la renovación del césped del campo de fútbol principal de Don Bosco, con 214 votos y presupuesto de 374.762 euros.

En Parquesol la obra más votada, con 500 votos, ha sido la de reacondicionamiento de las instalaciones del Parque del Mediodía, con 438.978 euros de presupuesto; en Pisuerga 1 (La Victoria, Fuente el Sol, Puente Jardín, La Galera y La Overuela) ha sido la más apoyada la propuesta de colocar bancos en el Sendero Verde del Parque del Jardín Botánico, con 386 votos y 19.000 euros de presupuesto; mientras que en Pisuerga 2 (Huerta del Rey, y Villa de Prado), la ejecución de un carril bici en la calle Mieses desde el hotel NH hasta la avenida de Los Recreos, con 246 apoyos y presupuesto de 72.600 euros.

En la zona sur 1 (paseo de Zorrilla y entorno hasta Doctor Quemada) se ha impuesto en la votación la mejora de la iluminación del paso de peatones de la calle Ultramar y la calle Estadio, presupuestado en 20.000 euros; mientras que en la zona sur 2 (La Rubia, Covaresa, Parque Alameda, El Peral...) la "creación de espacios exteriores cubiertos, con 333 votos y 90.000 euros de presupuesto.

LA PROPUESTA INCLUIDA ERRÓNEAMENTE RECIBE 111 VOTOS

Mayte Martínez ha aprovechado para pedir disculpas por el error que supuso la inclusión de la actuación de la marquesina de una parada de la línea 3 en la calle Villabáñez, que ya se había ejecutado, algo de lo que se tuvo conocimiento ya iniciada la votación, por lo que la propuesta, con un coste de 50.000 euros, recibió 111 votos.

De hecho, entraría dentro de las que serían elegidas finalmente en su zona, Este 2, de modo que Martínez ha explicado que se mantendrá una reunión con las mesas de zona y el grupo motor para "tomar una decisión al respecto y ver qué otra propuesta se puede llevar a cabo".

El proceso cuenta con una dotación global de 10,5 millones de euros, distribuidos a razón de 1,05 millones de euros por cada una de las diez zonas en las que se divide la ciudad. Posteriormente, las propuestas seleccionadas serán remitidas a las concejalías competentes para su incorporación al proceso de elaboración de los presupuestos municipales de 2027 y 2028.