Los pretiles de un puente caen sobre la N-122 en Zamora sin provocar daños personales

Los pretiles de un puente de la A-66 caen en la N-122 en Zamora sin provocar daños personales - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZAMORA

ZAMORA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los pretiles de un puente de la A-66 han caído sobre la N-122 a la altura del barrio de Villagodio, en Zamora capital, sin provocar daños personales, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

La Unidad de Carreteras ha señalado que algún vehículo, probablemente un camión, ha golpeado el pretil de la estructura y ha provocado la caída a la N-122.

Con motivo de este incidente, la N-122 se encuentra cortada en el kilómetro 454 en ambos sentidos, mientras el Servicio de Extinción de Incendios de Zamora y Policía Local trabajan para retirar los pretiles caídos y abrir la carretera lo antes posible.