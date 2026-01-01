El primer bebé de CyL en 2026 es una niña en Valladolid y aún no hay nacimientos en Ávila, Segovia, Soria ni Zamora

Archivo - Recién nacido - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer bebé que ha nacido este año en Castilla y León ha llegado en la provincia de Valladolid a las 0.37 horas seguido de los Burgos, Salamanca, León y Palencia, sin que se haya tenido conocimiento aún de alumbramientos en hospitales de Ávila, Segovia, Soria o Zamora.

En concreto, el primer bebé nacido en los hospitales de la Comunidad ha sido una niña que ha pesado 3.350 gramos y ha visto la luz a las 0.37 horas en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Escasamente media hora después, en torno a las 1.00 horas, ha nacido en Aranda de Duero (Burgos) el segundo bebé, en este caso un niño llamado Alonso Velasco Martínez, segundo hijo de una familia arandina que ha llegado en el Hospital Santos Reyes de la localidad.

Ya a las 1.47 horas se ha producido el primer alumbramiento del año en la provincia de Salamanca, en cuyo Centro Asistencial Universitario ha visto la luz una niña.

Horas más tarde, a las 4.30 horas en el Hospital de León ha nacido Sienna Andrés Montes de Oca, una niña con 3.290 gramos de peso, hija de Carlos y Jelysrel.

Algo más se ha hecho esperar el primer recién nacido en la provincia de Palencia, donde a las 14.44 horas ha visto la luz en el Hospital Río Carrión un varón.