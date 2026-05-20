El primer Encuentro Lúdico de Voluntariado reforzará la labor solidaria de las entidades de Salamanca

SALAMANCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El primer Encuentro Lúdico del Voluntariado, que se celebrará en la Lonja de los Huertos Urbanos este sábado a partir de las 18.00 horas, reforzará la labor solidaria de las entidades de la ciudad.

Este encuentro se enmarca en la campaña 'Latidos solidarios' con motivo del Año Internacional del Voluntariado que se conmemora este 2026 en relación al desarrollo sostenible.

En este contexto, desde la Agencia Municipal del Voluntariado se ha diseñado un conjunto de acciones, a mayores de su programación habitual, para dar "mayor visibilidad" al trabajo que realizan las personas y entidades de voluntariado, fomentar la implicación de nuevos sectores de la población, especialmente la juventud, y favorecer el encuentro, la formación y el intercambio de experiencias entre quienes dedican su tiempo y esfuerzo al bienestar común.

Dieciséis entidades de la ciudad han confirmado su presencia para, a través de mesas informativas, ofrecer a todas las personas que se acerquen información sobre la actividad que realizan y testimonios de personas que participan activamente en voluntariado, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Para amenizar la jornada, desde la Agencia Municipal del Voluntariado se ha diseñado un programa sociocultural que comenzará a las 18.00 horas con música y animación a cargo de Andrés Grande Dj y el 'Photocall de la solidaridad'. A las 18.15 y a las 18.45 horas tendrá lugar un taller medioambiental para la elaboración de una maceta inteligente por autorriego.

Mientras, a las 18.30 se iniciará un juego on line sobre el voluntariado y a las 18.45 horas se desarrollará el Rincón del Aperitivo. La programación concluirá con magia y humor a cargo del Mago Barru.