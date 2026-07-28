El primer tramo de las obras del bulevar en la zona de Parralillos de Burgos abrirá en septiembre

El alcalde de Burgos en funciones, Juan Manuel Manso, en una visita a las obras del bulevar de Parralillos. - EUROPA PRESS

BURGOS 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, ha asegurado que el Ayuntamiento de Burgos contempla abrir al tráfico a mediados de septiembre el primer tramo del bulevar en la zona de Huelgas y Parralillos con el objetivo de "aliviar la presión del tráfico" en vías adyacentes como Reina Leonor o la avenida de Palencia.

Las obras en este espacio, con un presupuesto de 3.022.000 euros, avanzan a buen ritmo, pues ya se ha ejecutado más del 55 por ciento del proyecto, por lo que el equipo de Gobierno prevé su conclusión antes de las fechas navideñas, lo que supondría acortar el plazo límite fijado para el 31 de diciembre.

Así lo ha avanzado este martes el regidor accidental y presidente de la Gerencia de Urbanismo, quien ha visitado las obras junto al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz.

Precisamente, la Administración autonómica ha cooperado con una inversión de 630.000 euros a través de las líneas de apoyo a la sostenibilidad y al equipamiento municipal del Fondo de Cooperación Local.

El delegado territorial ha destacado la colaboración entre ambas instituciones, un contexto en el que ha recordado que desde el año 2023 la Administración autonómica ha destinado más de 5 millones de euros para financiar ocho intervenciones en la ciudad, orientadas tanto al reto demográfico como a la movilidad sostenible.

Al tratarse de una subvención vinculada al ejercicio presupuestario de 2025, la obra debe estar terminada y justificada antes del 31 de diciembre de 2026.

A este respecto, Manso ha señalado que la inversión en el bulevar permitirá liberar crédito el próximo año para destinarlo a "otros proyectos "prioritarios" de la ciudad, como la construcción del Mercado Norte.

En concreto, las obras consisten en la demolición del trazado intermedio para reponerlo conforme a los parámetros y materiales definidos en el diseño original del estudio de arquitectura Herzog & De Meuron.

Con esta intervención, el Ayuntamiento busca alejarse de los remates provisionales para dotar a la zona de un acabado "de alta calidad", tal y como ha aseverado el alcalde en funciones.

El tramo en ejecución contará con una plataforma formada por dos carriles de circulación de 3,5 metros de ancho, una acera peatonal en uno de los laterales y carriles bici segregados a ambos lados de la calzada, delimitados mediante piezas de granito.

A diferencia de otros puntos, la infraestructura dispondrá por el momento de dos carriles de circulación, reservando la ampliación a cuatro para cuando se desarrollen los sectores urbanísticos colindantes, tal y como contemplaba el Masterplan inicial.

Para mejorar la fluidez de la circulación, la obra contempla la ejecución de una rotonda adaptada al diseño de integración de la zona, similar a la instalada en la calle CLH, junto con trabajos de aglomerado, instalación de alumbrado y una fase final de vegetalización que se acometerá durante los meses de otoño.