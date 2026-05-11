Las primeras becas para estudios de grado o máster de enseñanzas artísticas superiores han beneficiado a 48 alumnos

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VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La primera convocatoria específica para el alumnado matriculado en estudios de grado o máster de enseñanzas artísticas superiores durante el periodo académico 2025-2026 ha beneficiado a 48 estudiantes en las modalidades de aprovechamiento académico y/o renta con una dotación económica global de 34.420 euros.

En concreto, recibirán la ayuda seis estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Ávila; ocho de la Escuela de Arte y Superior de Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Burgos; dos en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León y uno del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.l

Asimismo, han resultado beneficiados diez alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria; uno de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid; nueve en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y 11 de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora.

La Consejería de Educación ha recordado que se trata de nueva línea de ayudas dirigida al alumnado que esté empadronado en Castilla y León y haya recibido la beca estatal. De este modo, el Gobierno autonómico ha equiparado por primera vez a los alumnos de enseñanzas artísticas superiores con los universitarios con los mismos requisitos para ser beneficiarios de estas becas.

Castilla y León cuenta con grados en enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -especialidades de Bienes Arqueológicos, Pintura, Textiles, Documento Gráfico, Escultura-, de Diseño -especialidades de Moda, Producto, Gráfico e Interiores- de Música -especialidades de Musicología, Interpretación, Composición- y de Arte Dramático -especialidades de Interpretación y Dirección escénica y Dramaturgia-, y los másteres en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical y Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea.