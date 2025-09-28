La Primitiva deja un premio de más de 41.000 euros en El Puente de Sanabria (Zamora)

Archivo - Un apostante en una administración de loterías - EUROPA PRESS - Archivo

ZAMORA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva de este sábado 27 de septiembre ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario), dotado de 41.063,55 euros, en El Puente de Sanabria - Galende (Zamora), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de La Puebla de Sanabria, situada en la avenida José María Moreno Galván, 11. Otros cuarto boletos acertantes en esta categoría han sido validados en Portugalete (Vizcaya), Peñarroya (Córdoba) y Utrera (Sevilla), además de en el canal oficial de internet de Loterías.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este 27 de septiembre ha estado formada por los números 46, 33, 41, 44, 18 y 27. El número complementario es el 6, el reintegro el 7 y el Joker, 7255931. La recaudación ha ascendido a 9.665.732 euros.

Además, no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de 'La Primitiva', donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.000.000,00 de euros.