A prisión en Burgos tras ser detenido con 48.500 euros en drogas que ocultaba en un trastero de Gamonal. - POLICÍA NACIONAL BURGOS

El detenido manejaba importantes cantidades de sustancias químicas, potencialmente utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas, como ácido acético, benzaldehído o ciclohexilamina BURGOS 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han culminado el pasado martes una investigación contra el tráfico de drogas, cuyo resultado ha sido la detención e ingreso en prisión de un hombre de entre 30 y 40 años y la aprehensión de una amplia variedad de drogas sintéticas por valor global de 48.500 euros , entre ellas un kilo de 'speed', y otros productos químicos susceptibles de ser utilizados para la fabricación de las mismas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La Operación 'Rifata' se iniciaba a primeros de año, cuando los agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de las presuntas actividades delictivas de un sujeto, quien se estaría dedicando a suministrar variados tipos de sustancias estupefacientes a consumidores en la capital.

Casi tres meses después, tras recabar los indicios objetivos de criminalidad necesarios para imputarle un delito de tráfico de drogas, el investigado fue interceptado en la vía pública, practicando los policías nacionales en registro de sus pertenencias personales y de su vehículo. En ese momento, le fueron intervenidas en el interior del coche varios productos químicos, los cuales figuran en una lista de especial seguimiento del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), por su potencial riesgo para la salud.

En concreto, portaba seis garrafas de cristal de 2,5 litros cada una con ciclohexilamina, otra garrafa de plástico blanco de 25 litros con benzaldehido, otra con 25 litros de ácido acético (glacial). Además, el detenido portaba bien oculto entre su ropa interior, 16,2 gramos de ketamina.

Inmediatamente, previa obtención de la autorización judicial, se procedió a la entrada y registro de un trastero, dentro del cual se sospechaba que el investigado pudiera esconder más sustancias estupefacientes, y cuyo resultado produjo el hallazgo e incautación de sulfato de anfetamina ('speed'), con un peso en bruto de 1.084 gramos, cantidad considerada jurisprudencialmente "de notoria importancia" y que en el mercado del consumo de drogas alcanzaría un valor de más de 30.000 euros.

También se le ocuparon metanfetamina cristalina ('cristal'), con un peso bruto aproximado de 192,6 gramos y un valor de más de 10.000 euros; 119 pastillas de 'éxtasis', con un peso bruto de 74 gramos, valoradas en unos 4.000 euros, y varias tabletas de 'hachís', con un peso bruto de 644,1 gramos, que alcanzarían en el mercado del consumo de sustancias unos 4.500 euros.

Más allá de la importancia y valor de la propia droga intervenida, la Policía Nacional destaca dos conclusiones principales respecto de la operación 'Rifata': la alta peligrosidad de las drogas sintéticas intervenidas, que causan graves efectos en el organismo por su alta dependencia tanto física como psicológica, y la variedad y cantidad de productos químicos hallados en poder del arrestado, "aptos" para la fabricación de sustancias psicotrópicas, y cuya capacidad o no de producción por parte del investigado u otras personas se continúa investigando.

Tras presentar al detenido ante el Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción competente, el presunto traficante ha ingresado de forma preventiva en prisión.