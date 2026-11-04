Prisión para los cabecillas de una organización criminal que distribuía cocaína en Galicia y León

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'rubber duck', ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de Cocaína con actividad en Galicia y León y ha intervenido cocaína, un arma y dinero en efectivo, entre otros. - MINISTERIO DEL INTERIOR

LEÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'rubber duck', ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína con actividad en distintas localidades de Galicia y León, cuyos cabecillas han ingresado en prisión.

En concreto, la operación se ha saldado con la detención de seis personas --una de ellas en Ponferrada (León)-- y los dos principales integrantes de la organización han ingresado en prisión. A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsedad en documento público y contra la seguridad vial, según fuentes del Ministerio del Interior.

La investigación se inició en el verano del pasado año, tras tener conocimiento de una creciente preocupación social por la presunta distribución de sustancias estupefacientes en la localidad lucense de Sarria y limítrofes. Las gestiones indiciarias permitieron detectar que varias personas realizaban frecuentes desplazamientos desde Madrid hasta localidades como Ponferrada (León), Sarria y Lugo, presuntamente para abastecer de estupefacientes a distribuidores locales.

Durante el desarrollo de la investigación se constató que la organización se abastecía principalmente a través de contactos establecidos en Madrid y que adoptaba importantes medidas de seguridad para dificultar la detección de sus actividades.

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

En septiembre del pasado año se practicaron las primeras intervenciones en Madrid, donde fueron detenidos dos vecinos de Lugo, de 68 y 51 años, a quienes se les incautó un kilogramo de cocaína.

Las investigaciones permitieron comprobar que la organización utilizaba vehículos modificados con compartimentos ocultos, conocidos como 'caletas', de difícil detección en inspecciones rutinarias. Estos espacios eran empleados para transportar tanto sustancias estupefacientes como armas de fuego.

A finales del 2025, en un aparcamiento público de Ponferrada, se procedió a la detención de otros dos integrantes de la organización, un vecino de dicha localidad, de 36 años, y otro de Madrid, de 34 años. En esta actuación se intervino un arma corta de 9 milímetros, carente de numeración y dispuesta para su utilización, así como 8.300 euros en efectivo.

Al detenido procedente de Madrid también se le atribuyeron presuntos delitos de falsedad en documento público y contra la seguridad vial, al portar un permiso de conducción falsificado a nombre de otra persona, con el que supuestamente pretendía ocultar que carecía de autorización para conducir en vigor.

FASE FINAL

La fase final de la operación se desarrolló en Sarria, donde fueron detenidos otros dos vecinos de la localidad, de 44 y 33 años, considerados presuntos distribuidores finales de las sustancias estupefacientes en la zona y municipios limítrofes.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil da por desarticulada una de las redes de distribución de cocaína más activa de la provincia de Lugo.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal Plaza uno, sección de Instrucción de Lugo.