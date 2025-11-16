A prisión dos hombres detenidos tras ser sorprendidos cuando intentaban robar en un vehículo en Valladolid

Sucesos.- Detenido por atracar una gasolinera de Madrid dos veces en ocho días - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos hombres que fueron detenidos tras ser sorprendidos cuando manipulaban un vehículo para robar en su interior en la calle Olmedo de Valladolid.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del viernes a las 03.10 horas, cuando un ciudadano que se dirigía a su puesto de trabajo observó a un individuo vestido de negro, junto a una bicicleta, que manipulaba un vehículo.

La dotación de Policía Nacional se desplazó al lugar donde localizó a dos personas que, al percatarse de la presencia policial, arrojaron diversos objetos entre vehículos estacionados.

Al ser requeridos para explicar la procedencia de los efectos, no ofrecieron ninguna respuesta coherente, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la inspección de la zona, los agentes localizaron una bicicleta de montaña y detectaron que la puerta trasera derecha de uno de los vehículos se encontraba abierta.

Tras contactar con la propietaria del vehículo, esta confirmó que lo había dejado perfectamente cerrado, y que la cerradura de la puerta del conductor presentaba signos de forzamiento.

Asimismo, manifestó que el maletero estaba revuelto y echaba en falta varias pertenencias, entre ellas un altavoz que guardaba en la guantera.

Los efectos recuperados en el lugar fueron reconocidos sin género de dudas por la víctima como de su propiedad. Entre ellos se encontraban un altavoz, un maletín con herramientas y varias prendas de ropa.

Ante la evidencia de los hechos y las manifestaciones de la víctima, los agentes procedieron a la detención de ambos individuos y su traslado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

Cabe destacar que uno de los detenidos, acumula un historial delictivo significativo, con 29 detenciones en lo que va de año por delitos relacionados con robos en interior de vehículos, robos con violencia, hurtos, resistencia, lesiones y amenazas.

Su actividad delictiva se concentra en el barrio de Las Delicias, y su modus operandi incluye el uso de medios violentos para acceder a vehículos, especialmente furgonetas, donde busca objetos de valor.

El segundo arrestado también cuenta con antecedentes por robos con fuerza, lesiones y amenazas, aunque se desconoce su fuente de ingresos.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial en el día de ayer que ha determinado su inmediato ingreso en prisión.