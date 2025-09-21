A prisión dos hombres detenidos por varios robos en vehículos en Salamanca

SALAMANCA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos hombres detenidos por varios robos en vehículos en Salamanca que sumaban entre los dos más de un centenar de antecedentes por hechos similares.

Las dos detenciones se han producido por parte de la Policía Nacional en intervenciones distintas y como consecuencia de las mismas y tras pasar a disposición ambos ingresaron en prisión.

Uno de ellos fue detenido cuando tras recibir una llamada telefónica en dependencias policiales se dirigieron al lugar varias dotaciones en servicio, según han detallado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

El alertante había visto a un individuo merodear entre varios coches con una linterna y que había accedido a uno tras romper una de sus ventanillas.

A la llegada de los agentes al lugar observaron cómo un turismo aparcado en la vía pública tenía fracturada la ventanilla y pudieron comprobar también que en su interior se encontraba un individuo que tenía la cara manchada de sangre como consecuencia de un corte que sufrió al romper el cristal para acceder.

Por todo ello, y al entender los actuantes que se encontraban ante la comisión de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo procedieron a su detención e intervención de todos los efectos y de su traslado a dependencias policiales.

Asimismo, se ha producido la detención de otro individuo que cometía habitualmente hechos similares a los descritos, todo ello dentro de otra intervención distinta y tras "arduas" labores de investigación.

Entre los dos detenidos en estas operaciones superaban con creces el centenar de antecedentes por robos en interior de vehículo y ambos habían sido detenidos varias veces en las ultimas semanas por hechos similares.

Tras la realización de todos los tramites documentales oportunos en dependencias policiales los dos individuos pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Salamanca, ingresando ambos posteriormente en prisión.