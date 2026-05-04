A prisión dos de los tres detenidos por el atraco a una oficina bancaria en Villanubla (Valladolid)

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VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Dos de los tres presuntos autores del atraco a una oficina bancaria cometido el pasado jueves en Villanubla (Valladolid) se encuentran ya ingresados en el Centro Penitenciario de Valladolid y el tercero ha sido puesto en libertad provisional, después de que todos ellos comparecieran ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital vallisoletana.

Los que han ingresado en prisión son los hermanos J.A. y A.P.P, mientras que el ciudadano de origen rumano, E.M.G, ha quedado en libertad, con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. A los tres se les imputan un delito de robo con violencia e intimidación en sucursal bancaria y otro de tráfico de drogas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su declaración ante el juzgado, donde tan sólo respondieron a preguntas de su defensa, los investigados han negado la comisión del atraco y han asegurado que en esos momentos se encontraban en Tordesillas. Además de declararse consumidores de sustancias, los presuntos atracadores han explicado que se encontraban en Suances porque habían ido a pasar el puente de fiesta.

Su detención por parte de la Guardia Civil se produjo el pasado viernes, sobre las 06.000 horas, en la localidad cántabra de Suances, al relacionarles con los hechos ocurridos a mediodía del día anterior, cuando dos personas armadas atracaron una sucursal bancaria en la localidad vallisoletana de Villanubla, próxima a la capital, donde se llevaron dinero en efectivo, que según ha informado la prensa local ascendía a 32.000 euros.

En el interior de la oficina estaba presente el empleado de la entidad, al que amenazaron para que les entregara dinero. Una vez que se hicieron con el botín, abandonaron el lugar en un vehículo en el que, supuestamente, les esperaba una tercera persona.

Se da la circunstancia de que uno de los detenidos, J.A.P.P, fue juzgado, y absuelto, en 2015 como presunto autor del atraco perpetrado el 10 de julio de 2013 en una sucursal bancaria en Laguna de Duero (Valladolid), donde un hombre armado con un cuchillo y con la cara cubierta se hizo con un botín de 1.056 euros para luego huir en bicicleta.