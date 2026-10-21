A prisión tras hallarle en casa 367 gramos de cocaína mientras estaba ingresado por un brote psicótico en Valladolid

Artículos intervenidos a un varón mientras se encontraba ingresado en el Hospital Río Hortega de Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un varón que fue detenido cuando la Policía Nacional, en un registro en su domicilio mientras él se encontraba ingresado en el hospital Del Río Hortega de Valladolid por un brote psicótico, encontró 367 gramos de cocaína.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, los agentes colaboraron con los servicios médicos de emergencias del 112 de Castilla y León la mañana del pasado 9 de octubre, en el traslado involuntario de un varón con un brote psicótico al Hospital Universitario Río Hortega, después de que hubiera protagonizado varios episodios agresivos contra familiares en los últimos tiempos.

Por ello, la autoridad judicial decretó el ingreso involuntario del varón en el Área de Psiquiatría del hospital.

De manera paralela, los investigadores de la Policía Nacional especializados en delitos de menudeo de drogas estaban "tras la pista" de este hombre, de quien sospechaban que pudiera tener en su domicilio droga.

El día 20 de octubre, en un registro de su domicilio mientras el varón se encontraba ingresado, los policías intervinieron una gran cantidad de cocaína, en concreto 347 gramos, así como útiles para la elaboración de dosis y para la venta de droga, tales como dos básculas de precisión y numerosos recortes de plástico.

La droga intervenida hubiera posibilitado la elaboración de 1.651 dosis aproximadamente que, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2026, hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 39.645,41 euros.

Por todo esto, los investigadores de la Policía Nacional procedieron en la mañana de este martes, 20 de octubre, y también a su traslado a dependencias policiales para su custodia.

Una vez finalizadas las diligencias, se ha puesto al detenido a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.