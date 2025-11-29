A prisión un hombre detenido por exhibicionismo ante menores en Ponferrada (León) - POLICÍA NACIONAL

LEÓN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un hombre de 41 años detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menores cometido en la tarde del pasado domingo en un centro comercial de Ponferrada (León).

La intervención policial se inició tras la denuncia presentada por la madre de un menor, quien relató que un individuo había realizado actos de exhibicionismo frente a su hijo en el interior del aseo del centro comercial.

Según la denunciante, el hombre llamó la atención del menor hablándole expresamente para que se fijara en sus genitales. A partir de esta información, los investigadores realizaron las gestiones necesarias para su identificación, localización y posterior detención.

Durante la investigación se recibieron además otros testimonios que apuntaban a comportamientos similares en los que varios menores informaron de que el mismo individuo se dirigió a ellos mediante gestos para que le siguieran, lo que les generó desconfianza y desconcierto.

Los menores salieron corriendo en busca de sus progenitores, que al perderles de vista iniciaron su búsqueda por todo el centro comercial.

Estos hechos fueron valorados como indicios de una conducta coincidente con la denunciada inicialmente. Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido por los agentes de la policía nacional.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada quien ha decretado su ingreso en prisión.