A prisión un hombre detenido por nueve robos en coches entre Año Nuevo y Reyes en Burgos

A Prisión Un Hombre Detenido Como Presunto Autor De Nueve Robos En Coches Entre Año Nuevo Y Reyes En Burgos - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un hombre detenido en Burgos como presunto autor de nueve robos en vehículos cometidos en el nuevo aparcamiento del Silo en Gamonal entre Año Nuevo y la festividad de Reyes.

La detención se produjo el pasado día 13 de enero y las denuncias esclarecidas corresponden con acciones referidas a coches estacionados en el nuevo parking en superficie del Silo, en el pasaje Fernando de Rojas, recientemente inaugurado.

Entre los días 6 y 7 de enero, siete vehículos fueron violentados, hecho que trascendió a la opinión pública, pues coincidió con el acto de inauguración del aparcamiento público.

Dos robos más habían sido perpetrados días antes, entre los días 2 y 3 del mismo mes, en el mismo lugar, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En general, y como así ha ocurrido en los hechos de los que ahora se da cuenta, el botín que logran los delincuentes de este tipo de hechos suele ser escaso, ya que el montante económico es superior al coste de reparación de los daños, que el propio valor de los objetos sustraídos.

La presente investigación, denominada por los agentes de la Policía Nacional como 'Operación Grano', ha permitido obtener los indicios de criminalidad que vinculan estos nueve robos con fuerza con el arrestado, a quien le constan decenas de detenciones previas por delitos contra la propiedad.

Precisamente, la madrugada del día 8 de enero, un día después de que cometiera, presuntamente, los robos del citado estacionamiento, ya fue sorprendido y detenido in fraganti, mientras violentaba en compañía de una mujer varios vehículos más, en una calle no muy lejos de la propia Comisaría Provincial.

En dicha ocasión le fueron intervenidos varios efectos sustraídos y tras esta última investigación, y una vez presentado ante el Juzgado de Instrucción competente, la Autoridad Judicial ha decretado su ingreso en prisión preventiva.