A prisión un joven de 21 años tras localizarle en un control más de 300 dosis de ketamina en Zamora

Agente de la Guardia Civil, con el detenido. - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción ha decretado prisión provisional para un joven de 21 años que fue detenido por la Guardia Civil tras hallarle en un control en un pueblo de Zamora más de 300 dosis de Ketamina.

Según ha informado el Instituto Armado a través de una nota de prensa recogida por Europa Press, la detención se produjo durante la identificación de varios vehículos en la travesía del término municipal de Carbajales de Alba.

Allí, a uno de los ocupantes de uno de los vehículos se le localizaron, dentro del bolso riñonera que llevaba, dos envoltorios de sustancia blanca. El detenido admitió que era ketamina.

A partir de ahí, los agentes, componentes del puesto de Carbajales de Alba, procedieron a la detención del citado joven como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. El detenido, las diligencias, el dinero y las sustancias incautadas fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción correspondiente, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada eludible bajo fianza. El detenido ingresó finalmente en Topas.

Además, otro de los conductores identificados dio positivo en drogas, fue sancionado y tuvo que ser sustituido por un conductor alternativo.