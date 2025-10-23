Prisión para una mujer por atacar con ácido a su marido en León al que intentó matar con un chocolatina en 2020

Imagen de la detenida por atacar con ácido corrosivo a su marido en León, al que intentó matar con un chocolatina envenenada en 2020. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Lapidem', ha detenido en León a una mujer por un delito de lesiones graves al atacar a su exmarido con ácido corrosivo, hacia la que se ha decretado el ingreso en prisión y que acumula antecedentes por tentativa de asesinato hacia la misma persona al intentar hace cinco años que se comiera una chocolatina envenenada con un tóxico.

Además del delito de lesiones graves, también se le atribuyen un delito de amenazas de muerte con cartas anónimas y otro de quebrantamiento de medidas judiciales, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Durante la tarde del pasado 15 de agosto un hombre paseaba por una calle de la localidad de Jiménez de Jamuz (León), cuando fue atacado por sorpresa por una persona que le arrojó un líquido altamente corrosivo que le ocasionó graves lesiones en la cara, cuello y resto del cuerpo. El atacante no pudo ser identificado al vestir un traje de protección individual, con capucha, gafas protectoras y guantes.

Rápidamente se dio a la fuga sin que ningún testigo pudiera aportar datos que permitieran conocer su identidad. Unos días después, el entorno del hombre y algún organismo oficial recibieron una serie de cartas anónimas con amenazas de muerte.

Dada la gravedad de los hechos, y ante las amenazas reincidentes de muerte y de peligro inminente para la vida de la víctima, la Policía Judicial de la Guardia Civil en León inició una investigación de los hechos ocurridos.

INVESTIGACIÓN

Los agentes establecieron una relación entre el ataque con una sustancia corrosiva y la autoría de esas cartas. Tras una minuciosa investigación debido a la ausencia de testigos y a la dificultad para obtener datos del atacante debido a ir totalmente cubierto por el traje, los investigadores consiguieron obtener una serie de indicios que apuntaban que el autor del vertido corrosivo sobre este hombre era una mujer.

Asimismo, consiguieron ubicar en la zona donde se habían producido los hechos momentos previos a la agresión un vehículo cuya marca, modelo y características externas eran plenamente coincidentes con el de la expareja de la víctima.

Entre otros incidentes previos, en el año 2020 el ahora agredido también había sido víctima de una tentativa de asesinato por parte de esa misma persona. Introdujo en una chocolatina una sustancia tóxica y se la dio al hijo menor de ambos con la intención de ser entregada a su padre para que este se la comiera.

PÉRDIDA DE VISIÓN Y LIMITACIÓN PARA ANDAR

Una vez que ingirió el dulce tuvo que ser ingresado en el Hospital de León con unas graves afecciones que le hicieron perder prácticamente la totalidad de la visión, así como otras lesiones que le causaron limitaciones para andar.

En ese momento, guardias civiles de Policía Judicial detuvieron a la mujer por esos hechos y acabó siendo condenada a prisión por asesinato en grado de tentativa.

INCAUTADA UNA CARABINA DE AIRE COMPRIMIDO

Como resultado de toda la información recabada y antecedentes existentes, los investigadores han detenido a esta mujer y han registrado varios inmuebles donde han sido intervenidos varios efectos de interés por su relación directa con los hechos. Ha sido incautado material informático que será objeto de estudio y análisis y una carabina de aire comprimido de un calibre importante que habría adquirido recientemente con posible finalidad de ser utilizada para un nuevo ataque.

La detenida, con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesta a disposición de la Plaza Judicial número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza, quien ha decretado su ingreso en prisión.