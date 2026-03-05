Prisión provisional y sin fianza para un investigado en Palencia por distribución de pornografía infantil

Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

PALENCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia 3 de Palencia, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre investigado por los delitos de posesión y distribución de pornografía infantil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

En el auto dictado este jueves, 5 de marzo, el magistrado expone que existen motivos para atribuir indiciariamente al investigado la comisión de dichos delitos ya que desde la dirección IP vinculada a su domicilio se compartieron más de 65.000 archivos de material con contenido pedófilo.

El magistrado señala, asimismo, que la medida de prisión provisional se adopta para conjurar el riesgo de fuga del investigado, evitar la posible obstrucción de la instrucción penal, prevenir la reiteración delictiva y en atención a la especial gravedad de las penas de los delitos que se investigan.