A prisión tras robar en más de 30 vehículos en León y llevarse en muchos casos la baliza V-16

Uno de los vehículos asaltados por el presunto autor de los robos en garajes comunitarios de León capital, que fracturaba las ventanillas mediante apalancamiento. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Fue detenido cuando se disponía a asaltar otro aparcamiento y en la mayoría de los casos sustraía la baliza V-16 LEÓN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León han culminado la denominada 'Operación V-16', con la detención del presunto responsable de más de una treintena de robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en garajes comunitarios de la ciudad de León, hacia el que se ha decretado el ingreso en prisión.

Desde el inicio de las fiestas navideñas se detectó un incremento inusual de este tipo de delitos, todos ellos cometidos con el mismo 'modus operandi': la fractura de ventanillas mediante apalancamiento. A ello se sumaba el hecho de que, en la mayoría de los casos, uno de los efectos sustraídos era la baliza V-16.

Estas circunstancias llevaron a los investigadores a plantear la hipótesis de que todos los hechos podrían haber sido cometidos por una misma persona, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El Grupo II de Delincuencia Urbana de la Comisaría, en el marco de la 'Operación V-16', tras numerosas gestiones de investigación, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a testigos, logró identificar al autor, un varón de 39 años con numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza.

El investigado fue sometido a vigilancias y seguimientos, procediéndose a su detención cuando se disponía a asaltar otro garaje en una céntrica calle de la capital leonesa, logrando la actuación policial frustrar dicho robo.

El curso de la investigación permitió constatar que esta oleada de robos estaba motivada por la entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2026, de la obligatoriedad de portar en los vehículos la baliza V-16, tal y como establece el Reglamento General de Vehículos y el Real Decreto 159/2021, como único dispositivo válido, sustituyendo a los triángulos de preseñalización y exigiendo su homologación y conectividad con la plataforma DGT 3.0.

La buena salida de este producto en el mercado negro, a precios muy inferiores a su valor de venta al público, fue el detonante de esta situación. A ello se sumó la presencia de regalos navideños de valor en el interior de los vehículos, lo que provocó cierta alarma social en la ciudad de León, al verse afectados numerosos automóviles.

El detenido, con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.