Prisión tras ser detenido por robar a punta de cuchillo y agredir a un hombre en Valladolid en el mes de enero

Imagen de un vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un hombre, para el que se ha decretado ingreso en prisión, por robar a punta de cuchillo y golpear en la cabeza a un varón.

El individuo, al que se ha detenido el 4 de mayo, es el presunto autor de un robo con violencia e intimidación con resultado de lesiones cometido entre las 5.30 y las 6.30 horas del 24 de enero, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según la denuncia de la víctima, ese día esperaba al autobús en la parada situada en el Paseo de Filipinos cuando un joven que caminaba desde la Plaza de Colón se aproximó a él y, sin mediar palabra, le colocó un cuchillo de cocina en el estómago y le exigió la entrega del teléfono móvil.

El agresor le arrebató el terminal -valorado en 499 euros- mientras le gritaba y, antes de huir en dirección a la Plaza de Colón, le realizó un "barrido", le hizo caer al suelo y le propinó una patada en la cabeza, concretamente en la sien izquierda.

Tras lograr incorporarse, la víctima pidió ayuda y observó que tenía sangre en la palma de la mano derecha debido a un corte producido durante el forcejeo. Minutos después acudió una patrulla de Policía Local y una ambulancia de emergencias, que le asistió en el lugar.

El 26 de enero de 2026, el perjudicado aportó tres partes médicos posteriores emitidos por el Centro de Salud Delicias y por el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde fue atendido por dolores de cabeza persistentes derivados de la patada recibida.

IDENTIFICACIÓN Y DETENCIÓN

La Policía Nacional ha señalado que el "arduo" trabajo policial permitió identificar al presunto autor del robo con violencia e intimidación.

Así, el 4 de mayo, a las 19.15 horas, una patrulla que realizaba labores de prevención observó en la calle Bilbao a un varón cuya identidad coincidía con la persona buscada para detención y presentación ante los agentes responsables de la investigación.

Tras comprobar su filiación a través de los medios de telecomunicaciones, los agentes confirmaron que se trataba del individuo encartado en la investigación y procedió a su detención y traslado en vehículo policial a dependencias policiales.

Durante la investigación se constató que, el 15 de febrero de 2026, el detenido y otro individuo habían huido tras ser sorprendidos por agentes cuando se encontraban en actitud sospechosa y arrojaron al suelo unos guantes, un intercomunicador y un pasamontañas, lo que hizo sospechar que pudieran estar preparando la comisión de algún ilícito penal.

Al detenido y a su acompañante les constan antecedentes y otras infracciones en Valladolid y otras provincias por delitos contra las personas y contra la propiedad.

Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, esta ha decretado su inmediato ingreso en prisión, han apuntado las mismas fuentes.