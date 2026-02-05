A prisión en Soria un traficante por utilizar a una menor como 'camello'

Archivo - Nueva comisaría de la Policía Nacional de Soria. - EUROPA PRESS - Archivo

SORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Soria ha detenido a un varón, que ha ingresado ya en prisión, por utilizar a una menor de 15 años para vender droga en la capital.

La madre de la menor se personó el pasado día 26 de enero en la Comisaría Provincial de Soria para denunciar que su hija se encontraba ingresada en la Unidad de Psiquiatría del Hospital El Mirón de la ciudad desde el día 22 del mismo mes. Según la denunciante, su hija había sido derivada desde el hospital Santa Bárbara de Soria, donde fue trasladada por el equipo docente del instituto donde cursa estudios, por encontrase bajo la influencia de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína.

Asimismo, la denunciante relató que desde el día 24 de enero recibía llamadas de un desconocido solicitando el pago de 600 euros por 20 gramos de cocaína que previamente le habría entregado a su hija. En esas llamadas, el interlocutor la conminaba a que le entregara esa cantidad de dinero o que le devolviera la sustancia estupefaciente, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La Policía Nacional corroboró que la menor estaba siendo utilizada por un varón mayor de edad que, aprovechándose de la edad de la menor, estaba convencido de que pasaría inadvertida a la hora de vender la droga que le suministraba. El varón, además, proporcionó a la menor cocaína, causándola la sobredosis que derivó en su ingreso hospitalario.

DETENCIÓN

Una vez llevadas a cabo las pertinentes gestiones investigativas, se logró la identificación, localización y detención del traficante. Los agentes efectuaron un registro en su domicilio, en cuyo trancurso se incautaronde múltiples útiles para la distribución de la sustancia estupefaciente, notas manuscritas con contabilidad, una balanza de precisión, así como sustancia de corte destinada a adulterar la droga.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, sección de Instrucción y Civil, plaza 1, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.